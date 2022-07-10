Для воїнів ЗСУ та всіх справжніх чоловіків: Лілія Цвіт запропонувала рецепт практичного «обіду-закрутки», який має бути у кожної господині для коханого
Популярна фудблогерка Лілія Цвіт вирішила на якийсь час відійти від приготування здоби та солодощів, і знову повернутися до заготівлі обіду в баночці, яка може стати ідеальним рішенням як для воїнів на передовій, так і для представників професій, які часто перебувають у «польових» умовах — геологів, поліцейських і т.д.
«Це справді дуже смачно! Можна вживати в їжу охолодженим, можна розігрівати, або заливати окропом. Таку закрутку добре готувати нашим захисникам або тим, хто перебуває в „польових“ умовах, де немає можливості готувати їжу», — рекомендує вона, додаючи, що і вдома така «чарівна» баночка теж не буде зайвою.
Для обіду вона запропонувала використовувати м'ясо, овочі та перловку.
Так, на порцію обіду у півлітровій банці знадобляться:
лавр. лист — 1 шт.
перець-горошок — 0,5 ч. л
м'ясо — 100 г
сіль — 1 ч. л
морква — 0,5 шт.
цибуля — 0,5 шт.
перець — ¼ шт.
перлова крупа — 70 г
Процес приготування Лілія розповіла на «свіжому» відео.
Як писали «ФАКТИ», раніше Лілія Цвіт поділилася рецептом «дуже потужного» тортика з маком та яблуками.135
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