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Для воїнів ЗСУ та всіх справжніх чоловіків: Лілія Цвіт запропонувала рецепт практичного «обіду-закрутки», який має бути у кожної господині для коханого

17:36 10 липня 2022
Обід-закрутка

Популярна фудблогерка Лілія Цвіт вирішила на якийсь час відійти від приготування здоби та солодощів, і знову повернутися до заготівлі обіду в баночці, яка може стати ідеальним рішенням як для воїнів на передовій, так і для представників професій, які часто перебувають у «польових» умовах — геологів, поліцейських і т.д.

«Це справді дуже смачно! Можна вживати в їжу охолодженим, можна розігрівати, або заливати окропом. Таку закрутку добре готувати нашим захисникам або тим, хто перебуває в „польових“ умовах, де немає можливості готувати їжу», — рекомендує вона, додаючи, що і вдома така «чарівна» баночка теж не буде зайвою.

Для обіду вона запропонувала використовувати м'ясо, овочі та перловку.

Так, на порцію обіду у півлітровій банці знадобляться:

лавр. лист — 1 шт.
перець-горошок — 0,5 ч. л
м'ясо — 100 г
сіль — 1 ч. л
морква — 0,5 шт.
цибуля — 0,5 шт.
перець — ¼ шт.
перлова крупа — 70 г

Процес приготування Лілія розповіла на «свіжому» відео.

Як писали «ФАКТИ», раніше Лілія Цвіт поділилася рецептом «дуже потужного» тортика з маком та яблуками.

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