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Події

«Прийде путін і наведе лад»: у Києві побили та облили фарбою прихильницю «руського міра» (відео)

17:46 10 липня 2022
Бійка

У мережу виклали відео інциденту, що стався в Солом'янському районі столиці з прихильницею «руського міра», яка «чекає на путіна».

Як повідомляють «Вартові еспресо», жінка, яка торгувала «з землі» овочами, образила дітей, які продавали іграшки, а виручені гроші збиралися передати на потреби ЗСУ.

Торговці діти чимось завадили. Вона зламала їхній лоток, заявивши, мовляв «путін прийде — порядок наведе». Але відразу отримала відсіч. Місцеві продавці, почувши про путіна, розкидали товар любительки «руського міра», а її саму дещо поваляли по асфальту.

Фінальним акордом у цій ситуації стало відро з білою фарбою, яку на голову цій жінці вилив чоловік, який став свідком конфлікту.

Чи викликали на місце конфлікту правоохоронців, наразі невідомо. Хоча такі пропозиції від оточуючих надходили.

Нагадаємо, що нещодавно суд у Кропивницькому ухвалив оригінальний вирок 19-річному харків'янину, який на початку широкомасштабної російської агресії переїхав до Кіровоградської області та почав у мережі агітувати за «руський мір». Суд зобов'язав юнака вивчити гімн України, IX розділ Конституції про територіальний устрій України, пісню «Батько наш — Бандера, Україна — мати!», вірш Сосюри «Любіть Україну», а також прочитати повість Гоголя «Тарас Бульба» та роман Дімарова «І будуть люди».

Ексклюзивний матеріал із розповіддю мешканки тимчасово окупованого Херсона про те, чим живе захоплене, але нескорене місто, а також про тих, хто пішов на співпрацю з ворогом «Ми майже кожен день дізнаємося, що хтось погодився співпрацювати з окупантами», читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото — скріншот

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«Прийде путін і наведе лад»: у Києві побили та облили фарбою прихильницю «руського міра» (відео)

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