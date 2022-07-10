Сусід путіна в день річниці весілля став семиразовим чемпіоном Уїмблдону (відео)

У неділю, 10 липня, за чемпіонкою в жіночому одиночному розряді на Уїмблдоні із загальним призовим фондом 49 млн доларів визначився переможець турніру «Великого шолома» у чоловіків. У вирішальному поєдинку третя ракетка світу серб Новак Джокович, якому не дозволили виступити на Australian Open, переміг скандального 27-річного австралійця Ніка Кірьоса (40-й у рейтингу АТР), який потрапив до фіналу через відмову іспанця Рафаеля Надаля. Зрозуміло, на трибунах вистачало знаменитостей.

Кейт Міддлтон та принц Вільям відвідали з сином фінал Уїмблдону

Том Круз відвідав і жіночий, і чоловічий фінали турніру "Великого шолома"

Серб, який став у Марбельї сусідом володимира путіна, вийшов на корт у статусі 20-разового тріумфатора турнірів «Великого шолома», 6-разового переможця Уїмблдону і тенісиста, який раніше… не взяв у Кірьоса жодного сету (у 2017-му австралієць двічі переміг Новака в Акапулько та Індіан-Уеллсі — 7:6, 7:5 та 6:4, 7:6). Більше того, Нік раніше обіграв усіх сербських тенісистів із загальним рахунком 11:0, віддавши балканцям лише один сет (22:1).

Відмінно розпочав австралієць і нинішній фінал, вигравши першу партію — 6:4. Але все ж величезний досвід і майстерність дозволили 35-річному Новаку перевернути хід поєдинку і довести фінал до перемоги — 6:3, 6:4, 7:6 (3).

До речі, у другому сеті Кірьос влаштував суперечку з рефері. Австралієць був незадоволений тим, що одна з уболівальниць постійно заважала йому. «Та вона п'яна до мозку кісток. Розмовляє зі мною під час гейму. Та, що у сукні, та, що схожа на ту, що випила 700 склянок, бро», — кричав Нік Кірьос. Але суддя закликав австралійця грати, а не розмовляти.

Нік Кірьос – суцільні емоції

Новак Джокович, вигравши Уїмблдон всьоме, заробив 2 мільйони 507 тисяч доларів призових «брудними» (Кірьос задовольнявся 1 млн 316 тисячами в американській валюті). Крім того, серб зрівнявся за кількістю титулів на британському турнірі «Великого шолома» із легендарним американцем Пітом Сампрасом. Частіше Уїмблдон — вісім разів — вигравав лише зірковий швейцарець Роджер Федерер.

А ще Джокович у день 8-ї річниці весілля зі своєю дружиною Оленою повторив досягнення Бьорна Борга, Піта Сампраса та Роджера Федерера, які також перемагали на Уїмблдоні чотири рази поспіль.

Семиразовий чемпіон Уїмблдону одружився рівно вісім років тому

А ось Кірьосу, який не раз «злітав з котушок» на корті, схоже, ніколи переживати невдачу. До 2 серпня Нік постане перед австралійським судом за напад на свою колишню дівчину. Максимальне покарання за цією статтею — два роки ув'язнення.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Новак Джокович зламав ракетку і програв фінал US Open.

Фото Twitter Wimbledon, Profimedia

37

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter