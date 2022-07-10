Сусід путіна в день річниці весілля став семиразовим чемпіоном Уїмблдону (відео)
У неділю, 10 липня, за чемпіонкою в жіночому одиночному розряді на Уїмблдоні із загальним призовим фондом 49 млн доларів визначився переможець турніру «Великого шолома» у чоловіків. У вирішальному поєдинку третя ракетка світу серб Новак Джокович, якому не дозволили виступити на Australian Open, переміг скандального 27-річного австралійця Ніка Кірьоса (40-й у рейтингу АТР), який потрапив до фіналу через відмову іспанця Рафаеля Надаля. Зрозуміло, на трибунах вистачало знаменитостей.
Серб, який став у Марбельї сусідом володимира путіна, вийшов на корт у статусі 20-разового тріумфатора турнірів «Великого шолома», 6-разового переможця Уїмблдону і тенісиста, який раніше… не взяв у Кірьоса жодного сету (у 2017-му австралієць двічі переміг Новака в Акапулько та Індіан-Уеллсі — 7:6, 7:5 та 6:4, 7:6). Більше того, Нік раніше обіграв усіх сербських тенісистів із загальним рахунком 11:0, віддавши балканцям лише один сет (22:1).
Відмінно розпочав австралієць і нинішній фінал, вигравши першу партію — 6:4. Але все ж величезний досвід і майстерність дозволили 35-річному Новаку перевернути хід поєдинку і довести фінал до перемоги — 6:3, 6:4, 7:6 (3).
@DjokerNole #Wimbledon #CentreCourt100 pic.twitter.com/i4iitVk50z— Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2022
До речі, у другому сеті Кірьос влаштував суперечку з рефері. Австралієць був незадоволений тим, що одна з уболівальниць постійно заважала йому. «Та вона п'яна до мозку кісток. Розмовляє зі мною під час гейму. Та, що у сукні, та, що схожа на ту, що випила 700 склянок, бро», — кричав Нік Кірьос. Але суддя закликав австралійця грати, а не розмовляти.
Новак Джокович, вигравши Уїмблдон всьоме, заробив 2 мільйони 507 тисяч доларів призових «брудними» (Кірьос задовольнявся 1 млн 316 тисячами в американській валюті). Крім того, серб зрівнявся за кількістю титулів на британському турнірі «Великого шолома» із легендарним американцем Пітом Сампрасом. Частіше Уїмблдон — вісім разів — вигравав лише зірковий швейцарець Роджер Федерер.
А ще Джокович у день 8-ї річниці весілля зі своєю дружиною Оленою повторив досягнення Бьорна Борга, Піта Сампраса та Роджера Федерера, які також перемагали на Уїмблдоні чотири рази поспіль.
А ось Кірьосу, який не раз «злітав з котушок» на корті, схоже, ніколи переживати невдачу. До 2 серпня Нік постане перед австралійським судом за напад на свою колишню дівчину. Максимальне покарання за цією статтею — два роки ув'язнення.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Новак Джокович зламав ракетку і програв фінал US Open.
Фото Twitter Wimbledon, Profimedia37
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