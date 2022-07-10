«Рашист випустив у Карину автоматну чергу, а потім вистрілив у голову»: моторошна історія сім’ї, яка втратила доньку

Журналістка Наталія Щука поділилась болючою історією родини, доньку якої закатували та вбили рашистські нелюди. За її словами, крім моральних страждань, батьки дівчини потребують матеріальної допомоги.

«Каріна Єршова — дуже і дуже красива. Вона народилась на Донеччині. З батьками тікала від війни в Бучу. Каріні було 22. В березні мало б виповнитися 23. Її батьки — мама Альона і вітчим Андрій. Карину ховали в закритій труні. Дівчині прострелили ноги, пах. Вона стікала кров’ю. Але мала шанс вижити. Якби не російський військовий, який випустив в неї автоматну чергу, а потім зробив останній постріл в голову. Але йому було мало. Бо після цього він вбив двох літніх людей, які намагалися врятувати Карину.

Понівечене тіло Карини Єршової рашисти кинули на задній двір одного з будинків у Бучі. Там її, разом з іншими тілами, поховали на своєму городі сусіди. Лише після 33 днів окупації Бучі родина дівчини змогла по-людськи попрощатися зі своєю дитиною. В деяких джерелах вказано, що перед смертю путінські солдати ґвалтували дівчину, яка намагалася битися з ворогом так сильно, що більшість нігтів була відсутня. Батьки цю інформацію мені не підтвердили. Я бачила фото тіла Карини. Її понівечені руки в мене перед очима другий день".

За словами журналістки, квартира, де жили батьки Карини в Бучі — зараз як вітер в полі. Без дверей і вікон.

«Я була там вчора. Я все бачила. В них немає грошей, їм немає де жити. Вони втратили свою дівчинку, але їм треба платити комуналку і щось їсти, якось спробувати жити. Треба поставити двері і вікна. Я прошу кожного допомогти цим людям жити. Бо жити треба».

Номер картки Деренко Олени (мама): 5375 4115 0619 0805 Монобанк

Після початку повномасштабного російського вторгнення багато українців втратили своє житло. Раніше «Факти» писали про те, як держава обіцяє виплачувати компенсацію тим, хто через війну залишився без дому.

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