Обрав жертвою 10-річну: заступника директора київської школи посадили за розбещення дитини в ліфті

У Дніпровському районі Києва суд засудив до 6 років в'язниці заступника директора школи за розбещення неповнолітньої.

Інцидент стався ще у березні 2021 року, повідомили у столичній прокуратурі.

32-річний чоловік, перебуваючи на вулиці Райдужній у Дніпровському районі столиці, помітив 10-річну дівчинку, яка йде додому.

Він простежив за нею і, зайшовши у під'їзд будинку, силоміць заштовхнув її в ліфтову кабіну та вчинив розпусні дії. Коли ліфт зупинився, підозрюваний зник сходами.

Правоохоронцям вдалося оперативно розшукати та затримати педофіла. Ним виявився місцевий житель, 1989 року народження, який працював тоді заступником директора з господарської роботи в одній зі столичних шкіл.

У судовому засіданні обвинувачений вину не визнавав.

Але за матеріалами, зібраними прокуратурами, суд визнав чоловіка винним у правопорушенні, що інкримінується, і призначив покарання у вигляді 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в освітніх установах для дітей дошкільного та шкільного віку, пов'язані з безпосереднім спілкуванням з дітьми.

Інформація про обвинуваченого буде внесена до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи.

Крім того, ґвалтівник має відшкодувати потерпілій моральну шкоду у сумі 25 тис. гривень.

Раніше повідомлялося про поведінку нетверезого вчителя однієї з львівських шкіл, який під час поїздки групи учнів до Карпат приставав до неповнолітньої учениці. Мати дівчинки має намір позиватися до педофіла.

Фото Pixabay

https://fakty.ua/ua/402 896-morkov-popryot-kak-na-drozhzhah-obyazatelnaya-i-vazhnaya-podkormka-letom-video

Як відомо, щоб отримати добрий урожай моркви, овоч потрібно правильно підгодувати і не забувати поливати. Проте з приводу поливу не варто переборщувати.

Досвідчені городники нагадують, що в перший місяць ґрунт на грядках з морквою не повинен пересихати. Грунт потрібно раз на 5−7 днів промочувати на глибину, що відповідає довжині коренеплоду.

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