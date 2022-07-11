Супермісяць 13 липня 2022 року: як залучити до своєї оселі гроші і що категорично не можна робити в цей день

Черговий повний Місяць настане 13 липня 2022 року, його ще називають Супермісяцем.

Він буде найяскравішим цього року. Місяць досягне повної фази 13 липня о 21:37 за Києвом.

Але на найближчу відстань до Землі Місяць наблизиться вже о 12:05 за Києвом, 11:05 за центральноєвропейським часом, передає aussiedlerbote.



У цей час супутник Землі перебуватиме в перигеї, найближчій до Землі, точці своєї орбіти. Коли о 21:37 Місяць стане повним, він буде на 150 кілометрів далі від Землі, ніж уранці.

Астрологи кажуть, що Супермісяць пройде у знаку Козорога. Цей знак принесе у життя людей особливу енергетику.

Часто в період молодика проводиться багато ритуалів. Проводять обряди на гроші, але робити це необхідно саме опівночі — наймістичніший час доби.

Для цього необхідно запалити свічку, подивитися на неї та подумати про багатство. Потім необхідно згасити свічку у воді та випити вміст склянки.

Ще один ритуал — три монети покласти на підвіконня, щоб вони увібрали в себе необхідну енергетику. Потім ці монети потрібно носити з собою у різних кишенях.

Один з найпотужніших та найдієвіших ритуалів — з паперовою купюрою. На стіл потрібно поставити три свічки, а між ними у центрі покласти купюру, обручку, гаманець або інший предмет, який асоціюватиметься з грошима та багатством. Зробити три кола пальцем навколо свічок, що горять, а потім згасити їх. Предмет необхідно покласти під подушку на добу.

Екстрасенси стверджують: якщо вірити в те, що робиш, бажання обов'язково здійсниться.

Раніше «ФАКТИ» публікували астрологічний календар садівника на липень 2022 року.

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