«Хід війни змінюється. І це ми ще не починали»: секретар РНБО по постачання Заходом високоточної зброї

Українська армія завдяки використанню точнішої артилерії, яку постачають західні партнери, компенсує значно чисельнішу перевагу російської армії. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов.

В понеділок, 11 липня, у Twitter Данилов написав: «Кількісні переваги росармії нівелюються українською ракетно-артилерійською точністю. Західна зброя для ЗСУ вже змінює хід війни. І це ми ще не починали!».

Він додав, що наслідком ударів ЗСУ за останній час по «командним пунктам, техніці и складам з боеприпасами рашистів» стали їх «деморалізація, демілітаризація і деокупація».

Нагадаємо, що за останню добу ЗСУ знищили у Таврійську на Херсонщині пересувний командний пункт ворога, про що написав .у Фейсбуці радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

Також за даними голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, точним ударом українські військові ліквідували склад боєприпасів, який росіяни розташовували в тимчасово окупованому Луганську.

Днями російський диктатор путін спробував недолуго пояснити невдачі армії рф в Україні. Він сказав, мовляв, що росія «всерйоз ще нічого не починала».

Раніше президент Володимир Зленський у своєму відеозверненні наголосив, що «додаткові системи HIMARS та інша точна зброя дозволяє робити саме антитерористичні кроки, дозволяє зменшувати російські удари їхніми ракетами по нашим людям».

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