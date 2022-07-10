Зупинити терористів можна лише потужною зброєю: Зеленський про удари рф по українських містах-мучениках

Російські військові цілком свідомо та цілеспрямовано ведуть обстріл мирних українських міст, вбиваючи людей та руйнуючи будівлі та інфраструктуру. Але кожен такий обстріл ще більше переконує союзників України у необхідності підтримки боротьби нашої країни проти російського тероризму, заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками 136-го дня широкомасштабного вторгнення.

«З кожним ударом по Україні, з кожним злочином російських окупантів, з кожним новим містом-мучеником рішучість європейців допомагати Україні стає стійкішою. Це справді так. Однак держава-терорист цього не усвідомлює і ніколи не прийме як факт…», — сказав очільник української держави.

Володимир Зеленський нагадав, що лише за попередню добу російські варвари били по Миколаєву, Харкову, Кривому Рогу, по громадах Запорізької області… Били саме по житловому сектору — абсолютно свідомо, цілеспрямовано, по звичайними будинками, цивільними об'єктами, людьям, що призводило до численних жертв. Також не припиняються жорстокі удари російської артилерії на Донеччині.

«Реально зупинити такі терористичні дії можна лише зброєю — сучасною та потужною», — зазначив президент.

Тому така цінна для нашої країни допомога, яку надають союзники, зокрема, рішення США надати Україні новий пакет військової допомоги у розмірі 400 мільйонів доларів.

«Додаткові системи HIMARS та інша точна зброя дозволяє робити саме антитерористичні кроки, дозволяє зменшувати російські удари їхніми ракетами по нашим людям», — сказав він.

Раніше Зеленський назвав російське вторгнення варварством, зазначивши, що це «з точністю до 100%» характеризують удари по мирних об'єктах, згадавши про руйнацію рашистами харківського педагогічного університету.

Фото Офісу президента

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