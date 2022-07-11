Розплата за «танці на крові»: олімпійського чемпіона вигнали з української федерації після виступу в росії

Олімпійський чемпіон Альбервіля-1992 у складі об'єднаної команди одесит Віктор Петренко, який узяв участь у Сочі в шоу «Алєнькій цвєточєк», організованому дружиною прессекретаря кремлівського фюрера Тетяною Навкою, був позбавлений державної посади на батьківщині.

53-річний колишній спортсмен, який хоч тривалий час проживав у США, був віцепрезидентом Української федерації фігурного катання (УФФК), а наприкінці червня отримав довічну президентську стипендію як один із олімпійських чемпіонів країни. Після ганебного вчинку функціонера керівництво УФФК оперативно виступило із заявою, опублікувавши на своєму офіційному сайті обурення щодо дій свого члена та рішення президії за підписом президента організації Михайла Макарова про відміну посадових обов'язків зрадника.

«Колишній спортсмен прийняв своє ганебне рішення попри криваву повномасштабну війну, яку п’ятий місяць веде росія проти України. Тисячі вбитих та замучених агресором мирних українців, серед яких сотні дітей, масовані ракетні удари по наших містах та селах, вщент зруйновані домівки людей не стали перешкодою для того, щоб Віктор Петренко вийшов на лід в російському Сочі та виступив в одній команді з прихильниками цієї страшної війни», — йдеться у повідомленні на сайті УФФК.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Віктору Петренко дісталося від спортсменів-співвітчизників за участь у шоу в росії.

Фото УФФК

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