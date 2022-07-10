«Помер як олімпійський чемпіон України»: Віктору Петренку дісталося за участь у шоу в росії (відео)

Участь чемпіона Олімпійських ігор, а заразом віцепрезидента Федерації фігурного катання України Віктора Петренка у шоу Тетяни Навки в росії викликала обурення в мережі. Причому вчинок уславленого уродженця Одеси обурив не лише вболівальників, а й його колег із цеху.

«Помер як олімпійський чемпіон України. Ганебно, продатися за бабло, поки люди гинуть у його країні. І його рідне місто обстрілюють ракетами. Я просто сподіваюся, що його більше не пустять до країни», — написала у соцмережі Лілія Батутіна, тренер української спортивної пари Софії Голіченко та Артема Даренського.

«А може бути олімпійським чемпіоном у чоловічому — це все ж погано для здоров'я? Юзуру, Нейтан, Еван, Патрік, я не про вас», — потролив Петренка український фігурист Іван Шмуратко.

«За три рубля продав Неньку. Бридко… На п'ятому місяці повномасштабної війни Віктор Петренко, чемпіон Олімпійських ігор-1992, взяв участь у льодовому шоу в Сочі (шоу Тетяни Навки, а Тетяна — дружина пєскова). Це минуле українського фігурного катання, яке, нарешті, буде викинуте на смітник.

А майбутнє — за нашими талановитими молодими спортсменами, такими як Шмуратко, Назарова, Нікітін, Кокура та іншими, які мають чітку позицію та роблять все можливе для підтримки України", — написав у Twitter український скелетоніст Владислав Гераскевич, який раніше засудив ексбіатлоністку збірної України Катерину Бех за фото у формі російської команди.

Засудив вчинок Петренка і національний олімпійський комітет нашої країни: «НОК України рішуче засуджує та вважає неприпустимим вчинок Віктора Петренка, який цими днями брав участь в льодових шоу у сочі — на території країни-агресора, що веде жорстоку війну проти України. Така поведінка і такий вчинок є неприпустимими для олімпійської спільноти України».

Нагадаємо, що 53-річний Віктор Петренко відгукнувся на запрошення Тетяни Навки (дружина прессекретаря володимира путіна дмитра пєскова) і разом із російськими фігуристами, відстороненими від міжнародних змагань, виступив у Сочі у льодовому шоу «Червоненька квіточка».

До речі, так уже збіглося, що наприкінці червня Віктору Петренку серед інших знаменитих спортсменів призначили почесну стипендію президента України. І справді, раптом на квиток до росії не вистачить.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ломаченка поливають брудом за «суху» реакцію на ракетний обстріл його рідного району.

491

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter