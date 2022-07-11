В росії мають намір завербувати 10 тисяч карних злочинців для війни з Україною: у мережі з'явився відеодоказ

Втрати рашистів в Україні постійно зростають. Щоб заповнити свої підрозділи та створити нові приватні батальйони, в росії рекрутують новобранців серед засуджених та встановлюють стеження за родичами вбитих в Україні військових.

Про це повідомили в українській розвідці.

Враховуючи значні втрати на війні в Україні, в росії активізували набір у приватні військові компанії. Через брак охочих активізується рекрутування у місцях позбавлення волі. Зокрема, розташовані в Республіці Адигея. Після підписання та виконання контрактів з ПВК, «зекам» обіцяють повну амністію", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що збирання рекрутів відбувається на військовому полігоні поблизу хутора Молькино Краснодарського краю. Він відомий як база підготовки бойовиків компанії «Вагнер».

Аналогічна робота проводиться у місцях позбавлення волі у Ростові, Санкт-Петербурзі та Нижньому Новгороді.

При цьому не має значення стаття, за якою засуджено конкретну людину, включаючи вбивство або інші тяжкі злочини. Усім обіцяють повну амністію після шести місяців служби.

Всім «зекам» наказано носити спеціальні жетони, що вказують на їхній статус. Їм заборонено мати сенсорні телефони — лише застарілі кнопкові.

Генштаб росії протягом двох місяців планує набрати до 10 тисяч добровольців. Після цього склад ПВК буде передислоковано на територію Донбасу. Серед основних завдань — встановлення контролю за дорогами у напрямку Ізюм — Слов'янськ — Бахмут.

Крім цього, управління фсб рф по Костромській області направило голові Вохомського муніципального району запит про надання довідкової інформації про осіб, схильних до скоєння злочинів за ст. 207.3 ст. 280.3 Кримінального кодексу рф (публічне поширення хибної інформації та вчинення дій з дискредитації зс рф та їх участі в агресії проти України). При збиранні такої інформації особливу увагу приділяють близьким родичам військовослужбовців, які загинули на території України або беруть участь у війні", — додали у ГУР.

Така практика не нова. Щоб заповнити втрати особового складу, з-під варти навесні цього року в окупованому Криму було звільнено засуджених. Автоколонами їх перекидали в Миколаївську область для організації заворушень.

Фото ГУР

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