«Контролювати температуру тіла і продовжувати охолодження»: лікар розповіла що робити при тепловому ударі

Коли спека, ми пітніємо. Це важливий механізм терморегуляції. Втім, при деяких умовах потовиділення для охолодження організму недостатньо, і тоді у людини швидко підвищується температура тіла — вона отримує тепловий удар. І якщо не надано допомогу, тепловий удар може призвести до важких наслідків для здоров"я і навіть до смерті. Окрім теплового удару, при жаркій погоді може бути теплове виснаження і теплові судоми. Що робити, аби цього не сталось і який алгоритм дій при даній ситуації — розповіла лікарка-педіатр Тетяна Куликова.

- Фактори, які підвищують ризик теплового удару — надто тепла одежа, або вона із синтетичних тканин, відсутність головного убору, душне приміщення, зневоднення та відкриті сонячні промені. Також є певні категорії людей, організм яких не може достатньо ефективно регулювати температуру: діти віком до 4 років, люди похилого віку, старші 65 років, люди з надмірною масою тіла, хворобами серцево-судинної системи, з лихоманкою.

Крім того, вживання деяких рецептурних ліків та вживання алкоголю теж погіршує теплорегуляцію.

Які ознаки вказують на перегрів і що робити при ньому?

Це висока температура тіла (39,5С і вище), червона, суха, гаряча шкіра, пришвидшений пульс, пульсуючий головний біль, головокружіння, нудота, сплутаність свідомості, непритомність. Слід зателефонувати в швидку і або отримати інструкції або викликати швидку допомогу. Охолодити потерпілого будь яким доступним способом: ванна, душ з прохолодною водою, полити водою зі шлангу, з пляшки, загорнути в вологе простирадло, обмахувати чи направити повітря з вентилятора на потерпілого. При можливості контролювати температуру тіла і продовжувати охолодження, поки температура не впаде хоча б до 38С. Давати пити воду, не давати потерпілому пити алкогольні напої.

А які симптоми теплового виснаження та теплових судом?

Це більш легкий стан організму, пов"язаний зі спекою. Виникає після кількох днів спеки і незбалансованого надходження рідини в організм. Ознаки — сильна пітливість, блідість, спазми м"язів, відчуття втоми, слабкість, головокружіння, головний біль, нудота, блювота, запаморочення. Якщо не лікувати теплове виснаження, воно може прогресувати до теплового удару.

Слід пити прохолодні безалкогольні напої, відпочивати, прийняти прохолодний душ чи ванну, або обтерти тіло прохолодною водою. Крім того, бажано знаходитись у приміщенні з кондиціонером, вентилятором, або, якщо немає такої можливості — у затінку, носити вільну оддежу із натуральних тканин.

Теплові судоми — це болі в м"язах чи судоми м"язів (зазвичай живота, рук і ніг), які виникають при тепловому виснаженні або при фізичній діяльності у спеку. Раджу припинити фізичну активність і спокійно посидіти в прохолодному місці. Оскільки теплові судоми виникають внаслідок інтенсивної втрати солей з потом, найкраще, пити електролітний розчин або натуральний сік, відпочити мінімум кілька годин, після того, як судоми стихнуть.

Раніше «ФАКТИ» публікували поради дієтолога щодо правильного харчування в спеку.

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