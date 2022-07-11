Сепаратиста з Одеського зоопарку засудили до читання українських книжок

В Одесі, де минулої осені суддя засудив дрібних злодюжок до року умовно та читання літератури — творів Марка Твена та Тараса Шевченка, схожий вирок було винесено працівнику Одеського зоопарку, який поширював сепаратистські гасла.

Як повідомляє «Одеса ньюз», чоловіка засудили до п'яти років із випробувальним терміном на три роки, а також до читання творів Івана Багряного, Василя Барки та Уласа Самчука.

Повідомляється, що уродженець Казахстану з українським паспортом у лютому цього року, ще до початку широкомасштабної агресії, у соцмережі «Однокласники» хвалив російську армію і чекав на її прихід в Україну, закликаючи «звалити гідру київської нацистської влади наркоманів», а також заявляв, мовляв, «Одеса — це Новоросія». «Російський солдате, Одеса чекає та молиться за тебе!» — писав він.

Тепер протягом випробувального терміну він має прочитати романи Івана Багряного «Тигролови», Василя Барки «Жовтий князь» та Уласа Самчука «Марія».

Нагадаємо, що нещодавно Житомирський міський суд ухвалив вирок місцевій вчительці української мови, яка перед колегами виправдовувала дії збройних сил російської федерації, а відеосюжети про звірства рашистів у Бучі називала «постановочними». Її позбавили права обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування терміном на 10 років.

Фото Pixabay

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