Яблуко від яблуні: син Бекхема забив красень-гол зі штрафного у стилі зіркового батька (відео)

19-річний Ромео Бекхем, який підписав довгостроковий контракт з популярним спортивним брендом на суму близько 2 млн доларів, пішов стопами батька, колишнього гравця «Манчестер Юнайтед», мадридського «Реала» та збірної Англії Девіда Бекхема, і демонструє свою майстерність на футбольному полі.

Виступаючи за «Інтер Маямі», яким володіє його зірковий тато, Ромео забив красень-гол, реалізувавши штрафний у гостьовому матчі чемпіонату дублюючих складів клубів МЛС із «Орландо». Бекхем-молодший підійшов до м'яча та класним ударом метрів із 30-ти відправив м'яч точно в нижній кут воріт. Що ж, одразу видно, що індивідуальні заняття з батьком не пройшли даремно…

19-річний Ромео Beckham скинув свою першу справу за сезон для Inter Miami II on beautiful free kick pic.twitter.com/KIWsy2JBUv — ESPN FC (@ESPNFC) July 11, 2022

Додамо, що цей гол став першим для Ромео у цьому сезоні. А «Інтер Маямі» в тому числі завдяки його забитому м'ячу здобув виїзну перемогу — 3:1.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Ілля Шевцов забив класний дебютний гол у США з передачі ексгравця «МЮ».

103

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter