ВСУ жорстко придушили спроби штурму під Харковом та Слов’янськом, а також продовжили завдавати ворогові поразки у живій силі та техніці, — Генштаб

Розпочалася сто тридцять дев’ята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Харківському напрямку окупанти не припиняють обстріли житлового сектора обласного центру, також тривають удари з артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Руські Тишки, Безруки, Дементіївка, Лісне, Слатине, Прудянка та Золочів. Але спробу ворожого штурму в напрямку Дементіївки Сили оборони України жорстко придушили, констатують у Генеральному штабі ЗСУ.

На Слов’янському напрямку підрозділи противника продовжували штурмові дії з метою покращення тактичного положення в районах Мазанівки, Іванівки та Долини. Всі дії ворога у напрямках зазначених населених пунктів були невдалими. Наші воїни відігнали окупантів назад.

Авіаційні удари ворог завдавав неподалік Берестового, Білогорівки та Вершини на Бахмутському напрямку, а поблизу Новоандріївки на Краматорському напрямку працювала пара літаків Су-25.

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують вогневе ураження по складах боєприпасів, скупченнях живої сили та військової техніки російських окупантів.

Небезпека нових ракетних ударів по мирних містах України зберігається — в акваторії Чорного та Азовського морів у готовності до ракетних ударів по об’єктах на території України противник продовжує утримувати носій крилатих ракет морського базування типу «Калібр».

Нагадаємо, у вечірньому зверненні до співгромадян президент України Володимир Зеленський розповів про розбір завалів у місті Часів Яр Донецької області, а також про нові удари по Харкову та Одеській області, що їх завдали окупанти.

Фото mil.in.ua

246

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter