росія ніколи не гратиме за правилами, якщо не відчує силу суперника: Зеленський про передачу турбіни путіну

Учора, 11 липня, Міністерству закордонних справ України довелося викликати представника Канади в нашій країні через абсолютно неприйнятне виключення із санкційного режиму на користь росії — передачі газової турбіни для «Північного потоку».

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні за підсумками 138 дня війни.

«Якщо держава-терорист може вичавити такий виняток із санкцій, то яких винятків вона захоче завтра чи післязавтра? Це питання дуже небезпечне. Причому небезпечне не лише для України, а й для всіх країн демократичного світу», — упевнений глава Української держави.

Звичайно, ще можна переглянути це рішення про одну турбіну, яке спричиняє багато інших проблем.

Тому що «росія ніколи не грала в енергетиці за правилами, і не гратиме зараз, якщо не побачить сили», — упевнений президент України.

Також у зверненні глава держави говорив про розбір завалів у місті Часів Яр Донецької області, про нові удари по Харкову та Одеській області та про те, що направив до Верховної Ради України дуже важливий законопроект — про правові та соціальні гарантії для громадян Польщі, які перебувають в Україні. Фактично це відповідь на закон, який навесні було прийнято Польською державою на користь наших громадян.

Крім того, Володимир Зеленський розповів, що підписав черговий указ про нагородження наших героїв — державними нагородами відзначено 287 учасників бойових дій.

Нагадаємо, раніше глава української держави висловив упевненість у тому, що всі російські злочинці, які віддають накази та завдають ударів по українським містам, будуть знайдені та покарані по справедливості.

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