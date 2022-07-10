Українська каратистка Аніта Серьогіна змінила «срібло» Всесвітніх ігор на «золото»

У Бірмінгемі (США) тривають Всесвітні ігри за участю спортсменів зі 110 країн, які розіграють 223 комплекти медалей у 34 видах спорту.

За підсумками другого дня змагань українські атлети здобули в Сполучених Штатах ще 13 нагород. Слідом за Анжелікою Терлюгою «золото» у змаганнях каратисток нашій команді принесла Аніта Серьогіна. На груповій стадії 32-річна атлетка з Чорноморська перемогла Крістіну Клінепетер із США (7:2) та голландку Лінн Снел (3:1), а також поступилася єгиптянці Дахаб Алі (1:2). У півфіналі Аніта виявилася сильнішою за Інгріду Сучанкову зі Словаччини (3:2), а у фіналі — за перуанку Олександру Гранде (3:2). За іронією долі, саме каратистці з Південної Америки Серьогіна програла у вирішальному поєдинку Всесвітніх ігор-2017. Тепер ось поквиталася із суперницею, змінивши «срібло» на «золото».

Віцечемпіоном Ігор у змаганнях каратистів став призер Олімпійських ігор у Токіо Станіслав Горуна, який програв у фіналі єгиптянину Абдаллі Абдалазізу (3:6). Осічка львів'янина прикро вдвічі, якщо врахувати, що на груповій стадії Станіслав переміг атлета з Єгипту.

Одразу шість медалей поклали до скарбнички збірної наші сумоїсти. Золоту нагороду принесла Україні Світлана Яремка, котра у фіналі суперважкої вагової категорії (понад 80 кг) здолала ще одну нашу спортсменку Іванну Березовську, яка стала віцечемпіонкою Ігор. А от у середній вазі не було рівних Важі Даіаурі, який переміг у фіналі японця Шіона Фуджисаву. Крім того, Дамід Караченко та Карина Колесник взяли «срібло», а Святослав Семикрас — «бронзу».

Софія Гречко, яка раніше взяла «золото» на 200-метрівці, стала володаркою «срібла» на дистанції 400 м у фінсвіммінгу (підводне плавання з ластами). У цьому ж запливі бронзову нагороду завоювала ще одна українка Анастасія Антоняк .

Ще три медалі принесли Україні майстри пауерліфтингу. «Золото» дісталося Володимиру Рисєву, «срібло» — Миколі Бараннику, а «бронза» — Данилу Ковальову.

Зазначимо, що у загальнокомандному заліку Україна з 17 нагородами (6 золотих, 6 срібних та 5 бронзових) піднялася з сьомого на друге місце. За кількістю «золота» наша команда поступається лише Колумбії (7−4-3), випереджаючи Японію (6−4-2), Німеччину (6−1-2) та Китай (5−4-1).

До речі, організатори Всесвітнх ігор-2022 оголосили, що один долар з кожного проданого квитка буде спрямований на відновлення спортивних об'єктів в Україні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що онук української олімпійської чемпіонки переміг усіх суперників на чемпіонаті Європи.

Фото Twitter The World Games 2022 Birmingham

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