«Кремлівський шизофренік»: названо топ-5 дивних звичок путіна

Російський диктатор володимир путін, який розв'язав криваву війну в Україні, панічно боїться всього, що його оточує.

Щоб потрапити до нього до кабінету, потрібно пройти двотижневий карантин. Він зустрічає лідерів іноземних держав за багатометровим столом, на самоті покладає квіти до меморіалів. Під час пандемії коронавірусу керував росією з бункера, та й зараз нечасто з нього виходить, за що отримав прізвисько «бункерний дід».

Напередодні 30 квітня у всіх пабликах у соцмережах сурмили, що непогано було б, щоб «фюрер» повторив долю свого кумира Адольфа Гітлера та випустив собі кулю в лоб, пише «Телеграф».

Але путін ніколи такого не зробить, бо він боягуз. Про це не раз публічно говорив його колишній однокурсник та радянський розвідник Юрій Швець у своїх відео на YouTube.

Він переконаний, що путін дуже сильно боїться за своє життя і має гіпертрофований інстинкт самозбереження, який може трансформуватися у психологічну чи, скоріше, навіть у психічну проблему.

За словами джерел, наближених до глави президентської охорони, путін дуже боїться замаху на своє життя. Він не довіряє жінкам. Його обслуга лише чоловіки.

Диктатор дуже боїться бути отруєним, тому вся їжа, яка подається до столу, попередньо сервірується у пластикові бокси зі стікерами, на яких вказано час та прізвище людини, яка цю їжу приготувала. Видання The Daily Beast писало, що путін у лютому 2022 року звільнив близько 1000 осіб (від кухарів до охоронців), та замінив їх новими співробітниками.

Спеціальна людина носить за путіним «секретну валізу». Це та сама валіза з ядерною кнопкою, якою диктатор загрожує всьому світу. Інформовані джерела стверджують, що валіз кілька. В одній з них складні броньовані щити, якими при нагоді повинні закрити путіна його охоронці.

Як відомо, путін не любить перебувати близько з іншими людьми. Навіть квіти до меморіалів він покладає на самоті. Востаннє таке бачили на похороні Жириновського, коли у залі для прощань були лише російський диктатор та померлий.

У ЗМІ та соцмережах неодноразово обговорювали «золотий стіл» кремлівського лідера. За цим 6-метровим столом з профілями з сусального золота путін зазвичай проводить зустрічі зі світовими лідерами різного рівня.

Російський президент також користується іншими дуже довгими столами. Ймовірно, він боїться наближення навіть людей зі свого оточення.

Особисте життя володимира путіна також викликає безліч питань. Відомо, що кілька років тому він розлучився зі своєю дружиною Людмилою Путіною. Про дорослих дочок від цього шлюбу йде суперечлива інформація. Довгий час про них взагалі мало писали та говорили. Натомість останнім часом у ЗМІ обговорюють коханок президента та його позашлюбних дітей.

Днями в соцмережах з'явилася інформація, що президент росії володимир путін знову стане батьком — його коханка аліна кабаєва вагітна дівчинкою.

Фото з відкритих джерел

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