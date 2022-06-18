Гаррі Табах — капітан першого рангу ВМС США у відставці. Уродженець СРСР Гаррі Юрій Табах розпочинав службу медиком у морському десанті, працював у шпиталях, служив у військових та дипломатичних місіях США та НАТО у пострадянських країнах, Польщі, Іраку, очолював Міжнародний антитерористичний центр НАТО у Туреччині. В Україні, вже вийшовши у відставку, Табах допомагав створювати службу психологічної підтримки ветеранів АТО, організовував лікування поранених бійців у США. Про майбутнє масоване вторгнення російської армії в Україну говорили майже рік. Але тим не менше воно виявилося несподіваним. Чому так сталося, «ФАКТАМ» розповів. Уродженець СРСР Гаррі Юрій Табах розпочинав службу медиком у морському десанті, працював у шпиталях, служив у військових та дипломатичних місіях США та НАТО у пострадянських країнах, Польщі, Іраку, очолював Міжнародний антитерористичний центр НАТО у Туреччині. В Україні, вже вийшовши у відставку, Табах допомагав створювати службу психологічної підтримки ветеранів АТО, організовував лікування поранених бійців у США.

«Окупувати таку велику територію росіяни не зможуть — тільки зрівнювати міста з землею»

— Ви знову на службі чи в Україні в особистих справах?

— Ні, не на службі — волонтерю, допомагаю чим можу.

— Про прийдешнє вторгнення російських військ розвідки різних країн попереджали давно і неодноразово. Українська влада то погоджувалась, що треба готуватися до цього, то раптом починала заперечувати таку вірогідність. Багато експертів також вважали, що Кремль нас лише лякає. А ви очікували на такий розвиток подій?

— Ні. Не в такій формі, принаймні. Я (і не тільки я) казав, що фронтальної такої атаки не буде — XXI століття, зрештою. Такої ж думки були генерали Кін (Джек Кін, колишній заступник начальника штабу армії США. — Авт.), Петреус (Девід Петреус, колишній директор ЦРУ. — Авт.), Меттіс (Джеймс Меттіс, ексміністр оборони США. — Авт.), багато дипломатів, стратегів. Ми це обговорювали і з українськими воєначальниками також. Не було резону у такому нападі. Війська не були налаштовані. І ось цей металобрухт, який вони зібрали. І українська армія вже не зразка 2014 року.

Ніхто не очікував такого вторгнення, та й навіщо воно. Адже Путін уже отримав усе, що він хотів: санкції з «Північного потоку» знімаються, ціни на нафту високі, президент Байден йому дзвонить, постійно посилає своїх гінців. Путін вже рукостислий, його запрошують у «вісімку», «двадцятку». Навіщо йому атакувати Україну? Зрештою, і військ для окупації недостатньо.

Коли президент США казав, що буде атака, звідки він міг знати? Йому так радили — Бьорнс, директор ЦРУ, друг Путіна, колишній посол США в росії. Він просто передавав Байдену те, що говорив Путін. Бьорнс сам розповів, що це Путін йому казав, що може за 48 чи 72 години захопити Київ та змінити владу в Україні, розчленувати країну.

Гаррі Табах служив у військових та дипломатичних місіях США та НАТО

Тому, на думку Путіна, США не повинні йому заважати, а просто надати притулок «цьому клоуну». Зеленський же не такий досвідчений президент, політик, як Байден та Путін, швидко драпане. І використання України як «пральні» буде прикрите, не варто хвилюватися ні Байдену (про скандал із сином якого в Україні багато говорили), ні Макрону, ні Шрьодеру (про підозри якого в корупції в росії ми зараз дізнаємось). Україна нікому не потрібна, тому її легко позбутися.

Звичайно, я казав, що як військова людина завжди залишаю десять відсотків на те, що все може піти не так. Тому, навіть не чекаючи на вторгнення, треба бути до нього готовим. І Україна готувалася до нього всі ці вісім років з 2014-го. Я особисто давно говорив, що якщо Путін таки збожеволіє і вирішить розгорнути таку війну, фактично третю світову, то українці влаштують йому кривавий вінегрет, пропустять росіян через м'ясорубку. Та й окупувати таку велику територію росіяни не зможуть — тільки рівняти міста з землею. І матимуть партизанську війну там, куди зайдуть. Війна з Україною буде останнім цвяхом у труну росії.

І поки що все так і йде.

— У чому може бути логіка нинішньої війни?

— Мені складно влізти в голову Путіна та його оточення — кадебешного, енкавеесного. Мене батьки колись і забрали з СРСР, щоб урятувати від цієї системи. Думаю, там є параноя. Моя мати психіатр. Коли вона 2000-го року побачила Путіна, то сказала, що це параноїдальний психопат. Це при тому, що він ще нормально виглядав тоді, говорив правильні слова, в НАТО хотів. Але мама вважала, що людина, яка у 70−80-ті роки йшла служити у КДБ, уже мала порушену психіку. Це як вступати до СС чи ЦД, Штазі.

Думаю, Путін зважився на відкрите вторгнення і тому, що його дурили. Він думав, що зробить щось глобальне, об'єднає Україну з росією, що йому всі аплодуватимуть, він увійде в історію, як об'єднувач, великий завойовник, як Іван Грозний, Петро I.

Гаррі Табах: "Путін думав, що йому всі аплодуватимуть, він увійде в історію, як об'єднувач, великий завойовник, як Іван Грозний, Петро I". Засідання Ради безпеки Росії 21 лютого 2022 року. Фото: Kremlin.ru

Чорт його знає, що в його голові відбувалося. Він ізольований, він 20 років при владі — і влада його величезна. Але чому оточення «годувало» його всім цим, не можу зрозуміти. Хіба що так історично склалося в росії: коли вони закрадуться, все розкрадуть, а показати нічого, то треба «операцію И та пригоди Шуріка» влаштовувати. Погром організувати, почати війну, спробувати переворот зробити. Ті ж самі декабристи. Два їх товариства, які вирішили після війни з Наполеоном дати людям свободу, були просто використані. А в принципі Пестель просто вкрав полкову скарбницю, не міг надати звіт і вирішив зробити переворот.

Десь так традиційно і тепер у росії. Всі закралися, порозпихували накрадене «по заходах» і вирішили «знищити фашистів» в Україні, щоб під шумок відбалакатися, списати все. Але прорахувалися, що вже XXI століття, це не полкову скарбницю в карти програти та розраховувати, що це замнуть. Тепер все прослуховується, проглядається, простежується: де чиї діти, де якісь фонди. І ось уже пішло полювання на них.

А ці з промитими мізками, які сідають на іржаву техніку та їдуть «звільняти українців від фашизму», — це просто бидло, кріпаки, якими завжди було легко керувати.

Починаючи «спецоперацію», Путін розраховував за три дні захопити Київ та змінити владу в Україні

«Кіссінджер, який закликає Україну поступитися росії, колись відмовляв Ніксона від допомоги Ізраїлю, вважаючи її марною»

— Зараз багато кажуть, що ось-ось Путін оголосить мобілізацію та «спецоперація» офіційно стане війною. Наскільки це можливо і чи вплине на перебіг подій?

— Це політичні, дипломатичні питання. Але мені як військовій людині пофіг, як вони це називають — це вже війна. Гинуть люди, гине цивільне населення, руйнується інфраструктура, бомбардуються шпиталі, школи, церкви, порушуються всі Женевські конвенції. Мобілізація в росії вже помітна, а в ОРДЛО вона на повну йде. І нічого хорошого вона росії не принесе. Знову ж таки, XXI століття, не можна набрати молодих і старих, поставити в редути чи ряди і: «Крок уперед! Плі! Перезаряджайся! Крок вперед! Плі! Штикова атака!» Це вже не працює. Потрібні грамотні професійні солдати, які можуть встановити зв'язок із супутником, управляти безпілотником, працювати з комп'ютерами, а не бути м'ясом.

З сьогоднішньою зброєю використовувати «гарматне м'ясо» — це просто вбивство. Тож мобілізація не допоможе. Я більше переживаю, коли ж Україна отримає все те, що вона має отримати від Заходу, чому це так затягується. Складається враження, що друзі-союзники України — більше союзники росії, намагаються своїми відмовками, затягуванням зробити так, щоби росія перемогла.

Четвертий місяць війни. Місяць, як підписано ленд-ліз. Де це все? Коли 1941 року Конгрес США проголосував за ленд-ліз, президент Рузвельт того ж дня направив до Великої Британії кораблі, набиті танками, літаками, пеніциліном, зброєю… І так само потім пішли постачання до Радянського Союзу. У 1973 році президент Ніксон взагалі своїм указом в один день підняв усі наші транспортники — доставити Ізраїлю зброю і все необхідне для відбиття арабської атаки (війна Судного дня, коли кілька арабських держав за підтримки СРСР, Куби та низки — в основному мусульманських — країн напали на Ізраїль під час Йом-Кіппур, одного з найважливіших свят у юдеїв.- Авт.) Хоча Кіссінджер (сам єврей, якого дитиною вивезли з нацистської Німеччини) рекомендував йому цього не робити, стверджуючи, що євреї все одно голосувати за Ніксона не будуть, а Ізраїлю залишилося кілька годин і він упаде. А з арабами США лаятись не треба. Але Ніксон, якого звинувачували в антисемітизмі, відповів: «Ні, я маю залишатися на правильній стороні й допомогти Ізраїлю перемогти в цьому нерівному бою».

У результаті Ізраїль відкинув арабів, перейшов через Суецький канал, а Європа почала кричати зовсім як у ситуації з Україною, коли 2014 року українці стали звільняти свої території. Але тут був збитий малайзійський літак, і Європа почала закликати зупинити війну. І зараз вони так кричать. Президент Байден у «Нью-Йорк таймс» надрукував, що він не дозволить «подальшої агресії» росії. Нічого не сказав, що треба звільнити окуповані території, нічого не сказав про перемогу України. Зауважив лише, що не дозволить, щоб Україна стріляла по територіях за своїми кордонами. Не пояснивши, що він має на увазі. Росія, наприклад, вважає, що Крим — це її територія, тож Україні не можна туди стріляти? А сама росія веде обстріли з Каспійського моря, з Білорусі — тож Україна не має права відповісти? Водночас Україні не дали оборонних засобів ППО, не закрили небо.

Це підігравання росії — те, що виконання обіцянок так затягується. Вже місяць пройшов після підписання ленд-лізу. І де літаки? Чому навіть поляки не можуть передати МіГи Україні? Як на мене, це злочин не лише перед Україною, а й перед людством: називати те, що відбувається геноцидом, називати росіян військовими злочинцями, вбивцями — і нічого не робити. Або робити мінімум, створювати видимість, що щось роблять.

Звісно, зрештою, я думаю, ми — народ, люди — змусимо Конгрес і Сенат США тиснути на Білий дім: і їм доведеться щось робити. Але поки щодня і щогодини Україна проливає кров.

Гаррі Табах: «Я давно казав, що якщо Путін таки збожеволіє і вирішить розгорнути таку війну, то українці влаштують йому кривавий вінегрет, пропустять росіян через м'ясорубку». Фото Facebook/Генштаб ЗСУ

«На Заході бояться того, що Україна переможе, більше, ніж перемоги росії»

— З перших днів війни особливо нагальним було питання закритого неба. Керівництво України зверталося до США, НАТО з проханням закрити небо, щоб запобігти бомбардуванням, ракетним обстрілам, від яких найбільше страждає цивільне населення. Захід відмовився, бо не хоче конфлікту з росією. Але конфлікт як такий уже давно назрів: і кремлівські чиновники, і парламентарі та пропагандисти з «експертами» щоразу міркують про те, як можна знести Велику Британію за кілька хвилин ядерними ракетами, як зруйнувати половину узбережжя США ядерними торпедами «Посейдон», «скасовують» незалежність країн Балтії…

— Коли ми закривали небо над Югославією, над Іраком, над Афганістаном, то США, НАТО збивали все, що намагалося там літати. Закрити небо над Україною — отже, авіація і ППО НАТО повинні будуть збивати всі російські ракети та літаки над Україною. Це прямий конфлікт із росією. Але Україна просила надати можливість самим українцям закрити небо. Для цього українцям були потрібні літаки, які Польща готова дати в обмін на F-16 зі США. Держсекретар Блінкен заявляє про підтримку цієї ідеї. Наступного дня міністр оборони Ллойд Остін заперечує це. Словаччина готова дати комплекси ППО С-300, але США довго вирішують із варіантом постачання замість них ЗРК «Патріот» до Словаччини.

Ну літаки та далекобійну зброю не дають, щоб Україна не могла застосувати їх на території росії та перейти в наступ. Але чому не дати оборонних С-300? Кажуть, що прислали дрони-камікадзе Switchblade, але не помітно, щоб їх було багато, і вони масово застосовувалися.

Чому одразу не забезпечили всім необхідним? Тому що думали: Україна впаде за 72 години, президент втече та країна розвалиться. І досі, певно, бояться давати. А Путін цим живиться, коли бачить цю малодушність, боягузтво, корупцію головних еліт «старої Європи» та Америки (які, мабуть, у нього на гачку — досі не пояснено, за що син Байдена отримав 4,5 мільйона доларів від вдови Юрія Лужкова, російської мільярдерки Олени Батуриної).

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі та президент Румунії Клаус Йоханніс під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Києві 16 червня 2022 року. Фото: president.gov.ua

Якби в США, які є світовим лідером, був такий лідер, як Борис Джонсон (ви знаєте, що у нього теж зараз проблеми через підтримку України), який каже про те, що росії треба давати відсіч усіма силами, то він заявив би Путіну: «У мене кнопка більша, ніж у тебе — і вона працює! Ти мене не лякай, ми знаємо де твої бункери. І зараз тебе рознесемо до біса». Цю мову розуміє Путін, ось такого він не хоче. Тому було все зроблено, щоб позбутися попередньої адміністрації — бо вона так розмовляла, не боялася. «ІДІЛ? — Знищити!» Найбільшу бомбу скинули на «Аль-Каїду»! Хімічну зброю використовували у Сирії? — «Томагавки» одразу ж послали туди на російську базу із вагнерівцями. І нічого, росіяни слова не промовили проти. «Вагнерівців у Сирії — знищити! Аль-Багдаді — убити! Сулеймані — ліквідувати!» І всі сиділи тихо. Був мир між арабськими країнами та Ізраїлем. Ось із таким лідером і Путін сидів тихо та скромно. А попередній дзвонив та розповідав, що Крим захищати не треба. А коли Конгрес США вирішив поставити Україні «джавеліни» та снайперські гвинтівки, то Обама наклав вето на це рішення, яке потім зняв Трамп.

І після приходу Байдена Путін став рукостислим, було знято санкції з «Північного потоку», натомість накладено санкції на наш «північний потік» — нафтопровід Keystone з Канади. Були суттєво обмежені видобуток нафти та газу, ціни на них поповзли вгору — Путіну пішло «живлення», і він одразу став звозити свої війська до кордону з Україною. Тож на чиєму боці грають нинішні лідери?

— У чому логіка: «Ми вам дамо зброю, але ви її не використовуйте не територіії росії»? Тобто фактично заборона на запобігання найнебезпечнішим ударам по Україні.

- Вони бояться того, що Україна переможе, більше, ніж перемоги росії. Але нехай уже дадуть хоч щось. Четвертий місяць війни. Таку дурну логіку ми бачили у в'єтнамській війні, коли з Камбоджі по нас стріляли, а ми у відповідь не могли вдарити з них з території В'єтнаму, бо це вже інша країна.

Ось ми співпрацюємо з Ізраїлем, який має багато нашого озброєння — летального, далекобійного, літаків F-35. І коли йде обстріл Ізраїлю з території Сирії, Ізраїль туди залітає і бомбардує їх. Ось чому Ізраїлю можна захищати себе від терористичних атак, йти туди, звідки ворог веде вогонь, і знищувати його, а Україні не можна? Я не знаю відповіді на запитання, чому Україні не можна захищати себе, коли її обстрілюють з росії, з Білорусі. Це знову ж таки злочин — не лише проти України, а й проти людства. Хто буде наступним? Як ми визначатимемо — по кому можна стріляти, по кому ні, хто має право себе захищати, а хто ні? А нечистоплотні політики та журналісти говорять, мовляв: «У нас все є, у нас все буде, нам все пообіцяли, не переживайте, не ходіть до конгресменів, не телефонуйте, не оббивайте пороги, не сваріть нас з американцями». Хоча 70 відсотків американців за військову допомогу Україні. Майже весь Конгрес та Сенат США за те, щоб дали зброю Україні якнайшвидше. А Білий дім реагує дуже повільно. Замість допомоги Україні Байден дзвонить Путіну.

У продовженні інтерв'ю Гаррі Табах розповів «ФАКТАМ» про Невзорова, російських лібералів, а також про те, як світові лідери подарували Путіну енергетичну монополію.

Фото в заголовку AP

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