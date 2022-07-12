«Заручники своїх заяв»: військовий експерт розповів, за якої умови рф може втратити половину Чорного моря

Російська армія так само, як і українська, усвідомлює важливість південного напрямку. І у разі втрати контролю над ситуацією та оперативної ініціативи на півдні України — країна-агресор фактично втратить половину Чорного моря.

Про це в ефірі телеканалу FreeДом заявив військовий експерт Сергій Грабський.

«Фактично буде змушена відводити флот із портів Криму до портів північного Кавказу. Фактично не зможе впливати на ситуацію і погрожувати продовольчим терором усьому світу. Тому противник вживатиме досить серйозних заходів для того, щоб утримати ситуацію під контролем», — підкреслив він.

Експерт каже, що росія навряд чи зможе за потреби перекинути війська з Донбасу, адже саме він — «мета, яку було заявлено».

«Вони стають заручниками своїх же декларацій. Вони змушені продовжувати цю боротьбу, тому що це заявлено, і путін поставив таке завдання перед військами. Вони намагатимуться вирішити це завдання. Не знаю, наскільки в них це вийде, наші позиції на сході досить міцні на сьогодні для того, щоб бути впевненими в тому, що утримаємо їх. Хоча противник докладатиме максимум зусиль, щоб розпочати там наступ», — розповів Грабський.

Як повідомлялося, у Чорному морі ворог продовжує утримувати в готовності до завдання ракетних ударів сім носіїв ракет «Калібр» і продовжує здійснювати контроль морських комунікацій в Азовському морі.

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