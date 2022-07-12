Настав час вибивати росіян: експерт назвав регіон, який незабаром стане ареною найжорсткіших боїв

Найближчими днями Херсонська область може стати ареною дуже жорстких боїв. Про це під час інформаційного телемарафону заявив військовий експерт Дмитро Снєгірьов.

За його словами, наразі Збройні сили України змінили тактику військового протистояння та перейшли до третього етапу — звільнення тимчасово окупованих територій.

«Варто говорити і про те, що окупаційна армія відчуває брак як важкої бронетехніки, так і головного — боєкомплекту саме на території Херсонської області. З цим пов'язана передислокація додаткових підрозділів з території АР Крим та перекидання боєкомплекту з республіки Білорусь. Все це свідчить про те, що позиції окупаційних військ у Херсонській області зазнають власне ударів з боку ЗСУ.

Крім того, Снєгірьов зазначив, що ситуація на сході важка, але контрольована. Наразі побудовано лінію оборони по лінії Соледар, Бахмут та Слов'янськ. Жодних територіальних поступок рашистам протягом останнього тижня немає. До того ж, окупантам не вдалося просунутися до адміністративних кордонів Луганської та Донецької областей.

Зазначимо, 10 липня віце-прем'єр-міністр — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців тимчасово окупованої частини Херсонської області евакуюватись, щоб не заважати ЗСУ розпочати контрнаступ.

Міністр оборони Олексій Резніков, своєю чергою, заявив, що президент Володимир Зеленський наказав військовим деокупувати прибережні райони на півдні. Для цього Україна збирає мільйонні бойові сили, які оснащені західною зброєю.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов впевнений, що за умови вогневої переваги та достатньої кількості військ, ЗСУ можуть за два дні взяти Херсон в облогу. Після цього потрібно провести зачистку або змусити окупантів здатися.

Фото з відкритих джерел

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