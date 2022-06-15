Затриманому на хабарі майору вінницького військкомату суд ухвалив заставу в мільйон гривень

Суддя ухвалив розмір застави для майора вінницького військкомату, якого взяли на хабарі. Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

«Напередодні за нашого процесуального керівництва було викрито та затримано начальника відділення забезпечення Вінницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він одержав неправомірну вигоду в розмірі 1400 доларів США та 3550 грн від громадянина України за вчинення дій з використанням службового становища, а саме — за непризов під час загальної мобілізації».

Відомо, що затриманого відправили до слідчого ізолятора, а 13 червня суддя Вінницького міського суду задовольнив клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 807 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 001 083 грн, а також відсторонив хабарника в погонах від займаної посади.

Своєю чергою користувачі соцмереж, які розкритикували та засудили працівника військкомату, просять слідчих краще відправити затриманого на передову, а за виручені кошти придбати необхідну амуніцію бійцям.

А в Одесі нещодавно затримали чоловіка, якого підозрюють у причетності до торгівлі зброєю. Під час затримання осколкові поранення отримали троє оперативників внутрішньої безпеки Нацполіції України.

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