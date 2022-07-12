Бізнесмен Олександр Ярославський, якого підозрюють у причетності до резонансної ДТП у лютому цього року, повернувся до України. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Також повідомляється, що Ярославський здав біологічні зразки для ДНК-експертизи та збирається на допит до прокуратури.

Видання пише, що у пункті пропуску «Малий Березний» на кордоні зі Словаччиною Ярославський з адвокатом поспілкувався з представником прокуратури та дав згоду на проходження ДНК-експертизи, яка має визначити, хто знаходився за кермом авто з кортежу Ярославського, яке на початку лютого 2022 року переїхало людину.

Після перетину кордону бізнесмен повинен приїхати до прокуратури на допит як свідок.

Нагадаємо, смертельна ДТП на трасі Київ — Харків — Довжанський сталася пізно ввечері 9 лютого. Близько 23 години автомобіль, що рухався з боку Чугуєва у напрямку Харкова, збив пішохода. Чоловік приблизно 50 років помер від отриманих травм, тіло залишилося лежати на проїжджій частині, де було виявлено водіями, що проїжджали.

На місці аварії було виявлено автомобільний номер, який міг належати машині з кортежу Ярославського. Тоді бізнесмен заявив, що його на місці аварії не було. Про неї він дізнався лише вранці.

Відразу після ДТП Ярославський відлетів до Лондона. Пресслужба бізнесмена заявила, що за кермом у момент ДТП був водій Ярославського.

Фото Футбол, УП

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