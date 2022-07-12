Горобець більше літати не буде: ЗСУ ліквідували одіозного командира дивізії з Волгограду

На війні в Україні загинув командир волгоградської 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії полковник Олексій Горобець. Про це повідомляє російське видання «Блокнот» .

Повідомляється, що інформацію про загибель офіцера підтвердила його дружина.

«Зателефонували з командування і повідомили. Дату і місце похорону поки не обрано» , — зазначила вона.

За даними «Блокнонту», для підтвердження особи загиблого знадобився тест ДНК.

Про смерть окупанта повідомляє й офіцер ЗСУ Анатолій Штірліц, який раніше повідомив і про загибель в Україні повітряного аса путіна — підполковника окупаційних військ Росії Сергія Гундорова.

Також видання нагадує, що російські генерали нині терміново переводять своїх родичів на службу в Сирію, вважаючи її безпечнішою за Україну.

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