У Японії з почестями поховали Сіндзо Абе: колишній прем'єр-міністр став жертвою замаху

У вівторок, 12 липня, в Японії відбувся похорон колишнього прем'єр-міністра країни Сіндзо Абе. Його було вбито 8 липня у місті Нара під час виступу перед виборцями. Вбивцю заарештували на місці замаху. Ним виявився 41-річний місцевий житель Тецуя Ямагамі.

Поводити впливового політика в останній шлях прийшли тисячі людей. Вони стояли вздовж усього шляху, яким йшла траурна процесія. Тіло Абе везли у закритому чорному катафалку.

Сама церемонія мала приватний характер. Сіндзо Абе привезли до буддистського храму в Токіо. На його територію пустили лише родичів та близьких друзів покійного.

З храму тіло доставили до Похоронної зали Киригая. Там було проведено кремацію за буддистськими традиціями.

Тим часом Ямагамі назвав мотив убивства. Він заявив, що вчинив замах через зв'язок Сіндзо Абе з «якоюсь релігійною групою», яка нібито довела до банкрутства мати Тецуї.

Вбивця стверджує, що мати жертвувала великі суми, внаслідок чого розорилася сама та поставила у скрутне фінансове становище усю родину. Ямагамі спочатку планував вбити лідера цієї релігійної групи, але потім змінив свій план та здійснив замах на Абе, який, за його словами, просував ідеї цієї секти в Японії.

Місцеві ЗМІ впевнені, що йдеться про релігійну організацію, відому як Церква Об'єднання або секта Муна. Так її називають на ім'я засновника, південнокорейського релігійного діяча Мун Сон Мена.

Представники Церкви Об'єднання підтвердили, що мати Ямагами вже кілька років регулярно відвідує збори організації. Однак вони відмовилися обговорювати питання пожертв, які нібито робила жінка. При цьому посилалися на поліцію, яка ще не завершила розслідування.

Тецуя Ямагамі на початку 2000-х служив у морських силах самооборони Японії. У 2020 році він почав роботу на заводі в регіоні Кансай, але звільнився у травні цього року. Під час обшуку в нього знайшли саморобну вогнепальну зброю та вибухівку. Є підстави вважати, що Тецуя планував ще й вибух у громадському місці. Як знаряддя вбивства він використав саморобний двоствольний дробовик.

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