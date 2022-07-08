Колишній прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе помер у лікарні після замаху

У п'ятницю, 8 липня, в університетській лікарні міста Нара помер колишній прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе. Як уже повідомляли «ФАКТИ», на 67-річного політика було скоєно замах. Абе виступав у Нарі у рамках передвиборчої кампанії.

До нього ззаду підійшов на близьку відстань 42-річний місцевий житель Ямагамі Тецуя. Він двічі вистрілив в Абе із саморобної рушниці. Одна куля влучила політику в спину, інша — у шию.

Ямагамі було затримано. Опір він не чинив. Повідомляється, що він колишній військовий, раніше служив на флоті. Мотив поки що встановлюється.

Абе спочатку був у свідомості й навіть відповідав на запитання. Проте згодом колишній прем'єр-міністр відключився. До лікарні його доправили вже непритомним. В себе Абе так і не прийшов.

Лікарі констатували клінічну смерть, але намагалися виборювати життя пацієнта. На жаль, урятувати Сіндзо Абе не вдалося.

Про смерть впливового політика повідомило японське агентство NHK.

117

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter