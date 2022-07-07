Борис Джонсон продовжує чіплятися за посаду прем'єр-міністра: що відбувається у Британії

У четвер, 7 липня, Борис Джонсон погодився піти у відставку. Ось тільки є один важливий аспект. Він звільняє посаду лідера Консервативної партії, проте продовжуватиме виконувати обов'язки прем'єр-міністра Великобританії. Принаймні до осені.

Джонсон та його прихильники (а вони ще є) наголошують, що країна не може залишитися без прем'єр-міністра. А консерваторам ще треба вибрати нового лідера. Для цього необхідно провести партійну конференцію. Для затвердження однієї із кандидатур необхідно набрати приблизно 100 тисяч голосів. Зважаючи на те, що на цей час явного лідера серед противників Джонсона немає, цей процес може затягнутися.

Передбачається, що конференцію проведуть у серпні чи вересні. Як тільки торі оберуть нового лідера, Джонсон подасть королеві Єлизаветі II прохання про відставку з посади прем'єр-міністра. Її Величність прохання задовольнить та викличе на аудієнцію нового лідера консерваторів, щоб доручити йому (або їй) сформувати кабінет міністрів.

Такий сценарій бачиться Джонсону та його прихильникам. Він цілком відповідає британським законам та традиціям.

Проте противники Джонсона вважають, що він має залишити посаду прем'єр-міністра вже зараз, а не чекати на осінь. Вони вказують на те, що за останні 48 годин з уряду та апарату кабміну пішли у відставку понад 50 осіб! Такого в історії Британії ще не було.

Як заявила 7 липня перший міністр Шотландії Нікола Стерджен, подальше управління урядом, у якому утворилося так багато вакансій, безглуздо.

Тож на британців чекає спекотне літо в політичному сенсі. Не можна виключати сценарій, який навряд чи сподобається Джонсону та всім консерваторам. Опозиція, користуючись ситуацією, може вимагати проведення дострокових парламентських виборів. І тоді торі зовсім ризикують втратити владу в країні. Адже британці, незадоволені зростанням цін на продукти та енергоносії, можуть проголосувати за лейбористів.

Очікується, що 7 липня Борис Джонсон виступить зі зверненням. Як пишуть британські ЗМІ, він, швидше за все, наполягатиме на тому, щоб залишатися в кріслі прем'єр-міністра до жовтня. Також звучать припущення, що Джонсон звинуватить частину своїх однопартійців у змові, метою якої було його звільнення.

Це буде випад на адресу колишніх міністрів фінансів Ріші Сунака та міністра охорони здоров'я Саджіда Джавіда. Саме з їхніх відставок розпочався стрімкий розвал кабінету Джонсона. Сунак та Джавід рішуче відкидають подібні звинувачення. Але факт залишається фактом — їхній приклад наслідували інші урядовці, навіть ті, хто був зобов'язаний своєю кар'єрою Джонсону, наприклад, міністр внутрішніх справ Пріті Патель та міністр транспорту Грант Шеппс.

Ще більш показовою є поведінка нового міністра охорони здоров'я Надхіма Захаві, який обійняв цю посаду 5 липня. Він закликав Джонсона скласти повноваження, заявивши, що «це нестерпно, і ставатиме лише гірше».

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