Бунт проти Бориса Джонсона: сім британських міністрів за два дні пішли у відставку

Під Борисом Джонсоном знову захиталося крісло прем'єр-міністра. Ситуація настільки серйозна, що недавнє голосування щодо вотуму недовіри, яке глава британського уряду успішно подолав, здасться йому прогулянкою парком. Та частина консерваторів, яка незадоволена Джонсоном, не заспокоїлася і знайшла інший спосіб спробувати звалити прем'єра.

У вівторок, 5 липня, пішли у відставку два міністри — глава Міністерства фінансів Великобританії Ріші Сунак та голова МОЗ Саджид Джавід. До цього часу вони вважалися вірними соратниками Джонсона. Тому їх відхід сам собою вже є важким ударом для прем'єр-міністра.

Однак Сунак і Джавід, говорячи боксерською мовою, відправили Джонсона в нокдаун. Ріші, пояснюючи своє рішення, наголосив, що британське суспільство очікує від уряду «правильної, компетентної та серйозної роботи». На жаль, Сунак її не бачить останнім часом. «Я розумію, що це може бути моя остання міністерська робота, але вважаю, що за ці стандарти варто боротися, і саме тому я йду у відставку», — додав Сунак.

Джавід висловився ще жорсткіше: «Команда гарна настільки, наскільки гарний її капітан». Саджид закликав інших міністрів наслідувати його приклад.

Формальним приводом для відставки двох міністрів стало публічне вибачення Джонсона, яке він зробив 5 липня. Прем'єр визнав, що припустився серйозної помилки, призначивши від Консервативної партії членом парламенту політика з підмоченою репутацією. Після призначення з'явилася інформація про те, що новий член Палати громад приставав у п'яному вигляді до двох чоловіків у нічному клубі.

Джонсон та його прес-служба кілька разів змінювали у зв'язку з цим офіційні заяви, що ще більше розлютило виборців.

Прем'єр-міністр дуже швидко призначив на пости нових людей, що звільнилися. МОЗ очолив голова апарату Джонсона Стівен Барклі. Посаду міністра фінансів отримав нинішній міністр освіти Надхім Захаві.

Здавалося, пожежа загашена, проте вдень 6 липня, коли Захаві відповідав у прямому ефірі на питання репортера ВВС, все спалахнуло з ще більшою силою. Новий міністр фінансів запевняв, що в кабінеті більше немає і не буде вакансій, як раптом з'явилася екстрена новина — у відставку подали ще п'ять міністрів!

Поки Джонсона підтримують міністр закордонних справ Ліз Трасс, міністр оборони Бен Воллес, міністр внутрішніх справ Пріті Патель, міністр юстиції Домінік Рааб та міністри у справах Шотландії, Північної Ірландії та Уельсу. Однак ніхто сьогодні не може гарантувати, що вони найближчим часом не змінять своєї позиції.

Джонсон заявив, що не має наміру йти у відставку, хоча його кабінет розвалюється на очах. Британські газети пишуть, що у Бориса є лише два виходи зі становища — розпустити уряд і призначити нових міністрів або звільнити крісло самому.

Політичний оглядач BBC Кріс Мейсон упевнений, що те, що відбувається зараз в уряді, може обернутися повним крахом не тільки для Джонсона, а й для всієї Консервативної партії. У Британії люди дуже незадоволені зростанням цін на продукти, бензин, енергоносії. І вони звинувачують у цьому уряд Джонсона, який керував країною хаотично, часто ухвалював непродумані рішення. Тому серед впливових торі все більше тих, хто виступає за зміну прем'єра, інакше на наступних парламентських виборах виборці підтримають вже лейбористів.

З ним згоден колишній заступник прем'єр-міністра Майкл Хезелтайн, який у 1990 році не побоявся кинути виклик самій Маргарет Тетчер. Він вважає, що консерватори самі хочуть позбутися Бориса Джонсона. «Торі має інстинкт до виживання, і вони розуміють, що з Джонсоном їм не виграти на наступних виборах», — заявив Хезелтайн.

Джонсон назвав дві умови, які можуть змусити його подати у відставку. Перше — його кабінет більше не може ефективно виконувати свою роботу. Друге — його кабінет більше не зможе й надалі надавати підтримку Україні.

Саме боротьбу України за збереження незалежності та демократії Джонсон називає тією причиною, через яку консерваторам слід сьогодні згуртуватися як ніколи та дати йому можливість виконувати свою роботу.

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