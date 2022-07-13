Супермісяць зіпсує сьогодні життя всім знакам зодіаку: гороскоп на 13 липня 2022 року

Середа, 13 липня, — день Супермісяця. Астрологи вважають, що оскільки Місяць знаходиться в Козерозі, то сьогодні — час практичності та ухвалення жорстких рішень. Людина, яка поставила перед собою конкретну мету, повинна рухатися до неї, долаючи всі перешкоди та не знижуючи темпу. Якщо відступити — успіху не буде. Сьогодні краще обмежити спілкування з рідними та близькими — у цей день править бал прагматизм, а не кохання та ніжність.

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Овну краще утриматися від відповідальних рішень та активних дій у професійній діяльності. На допомогу партнерів краще не розраховувати, краще робити все самому.

Несприятливий день очікує на Тельця — представникам цього знаку зодіаку доведеться зіткнутися з багатьма проблемами у відносинах з оточуючими. Можливе непорядне ставлення людей, яких ви вважаєте союзниками. Потрібно йти на компроміс — інакше ситуація вкрай загостриться.

Близнюки можуть отримати несподівану пропозицію або зустрітися з давніми бізнес-партнерами, проте поспішність або сконцентрованість на особистих інтересах може перешкодити здійсненню задумів. Представникам цього знаку краще зупинитися і уважно озирнутися на всі боки.

А Раку цей день обіцяє спокій та рівновагу. Ви можете сьогодні стати господарем становища. Не виключені невеликі сімейні розбіжності, які закінчаться на вашу користь. День краще присвятити сімейному відпочинку чи хобі, а от від тривалих поїздок чи подорожей краще відмовитися.

Левам-чоловікам зірки сьогодні радять не піддаватися своїм пристрастям, щоб уникнути неприємностей. Аналізуйте і свою поведінку, і партнера — все це дозволити не стати жертвою непорозумінь. А жінкам-Левам варто звернути увагу на своє самопочуття. Не зайвим буде відмовитись від жирної їжі або навіть трохи поголодувати.

Перша половина дня у Дів буде пов'язана з несподіваними звістками, пригодами чи нестандартними ситуаціями, з якими ви зможете впоратися лише завдяки інтуїції та схильності до абстрактного мислення. Сприятливий час для сімейних стосунків, позитивних змін у особистому житті, нових знайомств.

У Терезів намічається чудовий день для активності у сфері професійної діяльності, комерційних операцій, творчих шукань успіху в кар'єрі. Ймовірно, нове знайомство або якась звістка, яка може докорінно змінити ваш спосіб життя. Не виключено, що сьогодні представникам цього знаку зодіаку доведеться ухвалювати серйозні рішення.

Дуже напруженим може бути день у Скорпіона. Представницям прекрасної половини людства сьогодні не слід розраховувати на заступництво долі — претензії на левову частку і прагнення жорстко відстоювати свої інтереси можуть суперечити бажанням супутника.

А у Стрільця — несприятливий у фізичному плані день. Можливі захворювання, травми чи емоційний стрес. Є і деяка нестабільність у особистих відносинах. Представникам цього знаку зодіаку зірки радять подолати прагнення панувати.

У Козерога можливе поліпшення фінансового становища чи задоволення від вдалої покупки. Для жінок-Козерогів велика можливість нового знайомства чи несподіваних романтичних пригод. Чоловікам-Козерогам зірки рекомендують уникати галасливих компаній та застілля. Ймовірно, це негативно позначиться на вашому здоров'ї.

Несприятливий день чекає на Водолія — сьогодні удача може відвернутися від вас у будь-який момент. Слід бути обережними, оскільки можливе виникнення конфлікту з кимось із близьких. Не плануйте цього дня зустрічі з друзями.

У Риб день пов'язані з духовним перетворенням, отриманням космічної енергії, моральним очищенням. Поїздки, зустрічі та нові справи, пов'язані з розширенням поля діяльності, принесуть позитивні результати.

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Фото Pixabay

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