Пенсії держслужбовців цього року можуть не проіндексувати: у чому причина

У пенсійному законодавстві України зафіксовано, що індексація виплат проводиться щорічно 1 березня, однак, схоже, не всі категорії пенсіонерів, на які поширюється дія відповідного закону, отримали проіндексовані пенсії.

Так, «На пенсії» розміщує лист читачки, яка цікавиться індексацією пенсій держслужбовців та запитує, чи буде перерахунок цього року, оскільки у Пенсійному фонді, куди вона зверталася, нічого не знають.

Незалежний консультант Сергій Коробкін стверджує, що з цього питання ясності поки що немає. Він нагадує, що у лютому цього року парламент ухвалив низку змін щодо вдосконалення пенсійного законодавства, згідно з якими, зокрема, такі пенсійні виплати мають індексуватися в порядку, визначеному Кабінетом міністрів. Закон набув чинності лише 30 квітня, але у його «Прикінцевих положеннях» чітко зазначено, що пункт про індексацію пенсій держслужбовців застосовується з 1 березня 2022 року.

«Звичайні пенсії та пенсії держслужбовців розраховуються по-різному, тому і порядок їхньої індексації має відрізнятися. Порядок індексації звичайних пенсій давно прописаний. А ось конкретний алгоритм індексації пенсій держслужбовців на даний момент відсутній. Закон про індексацію ухвалили, а як її робити, не прописали» , — зазначає консультант.

За його словами, Кабміну «у шестимісячний термін з дня опублікування цього Закону доручено привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону». Коробкін не виключає, що у цьому посланні зашифроване завдання розробити відповідний порядок індексації.

«Це означає, що знадобиться ще до півроку, поки ситуація не вирішиться. Можна припустити, що затягування питання пов'язане з військовими діями в країні. Тобто індексація пенсій держслужбовцям та науковцям поки що відкладається, сподіваємось, що ненадовго», — додав він.

Варто пам'ятати, що коли йдеться про індексацію на певні відсотки, це не означає, що саме на такі відсотки підвищать виплати. Адже індексують не саму пенсію, а розмір заробітної плати, який використовують у формулі для розрахунку виплат.

Раніше міністерка соцполітики Марина Лазебна обіцяла, що у липні, коли буде збільшено прожитковий мінімум, зростуть і пенсійні виплати у українців, чия пенсія прив'язана до цього показника.

Фото Pixabay

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