У тата чи в маму: наречена Кріштіану Роналду показала миле фото доньки Белли Есмеральди, котра підросла

Наречена п'ятиразового володаря «Золотого м'яча» Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес, яка втратила при пологах сина, показала в Instagram миле фото своєї молодшої дочки Белли Есмеральди, якій 18 липня виповниться три місяці. Фанати гадають, на кого ж більше схоже маля зі слинявчиком від Dior — на маму чи на тата.

Нагадаємо, що 37-річний Кріштіану Роналду та 28-річна іспанська модель аргентинського походження Джорджина Родрігес, крім Белли Есмеральди, виховують ще чотирьох дітей — Кріштіану-молодшого, двійню від сурогатної матері (Єву та Матео), а також спільну доньку Алану Мартіну. У червні діти Роналду відсвяткували день народження з картонною фігурою зіркового батька та смішно скопіювали його.

У легендарного футболіста п'ятеро дітей

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в мережі показали розкішний маєток Кріштіану Роналду за 20 млн євро.

Фото Instagram

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