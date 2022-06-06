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Спорт

Діти Роналду відсвяткували день народження з картонною фігурою зіркового батька та смішно скопіювали його (відео)

18:12 6 червня 2022
Джорджіна Родрігес з дітьми Криштіану Роналду

Поки Криштіану Роналду продовжує бити рекорди результативності у складі національної збірної, його діти змушені святкувати знакові події у своєму житті без зіркового батька.

Двійнята Матео та Єва, народжені у 2017-му від сурогатної матері, відсвяткували свій п'ятий день народження. Наречена футболіста Джорджина Родрігес, яка втратила у квітні при пологах одну дитину, організувала для них красиве свято, при цьому сам Роналду був присутній на ньому у вигляді… картонної фігури-силуету з номером 7.

«Вітаю з 5-річчям кохання всього мого життя. Мама дуже пишається вами та тими чудовими істотами, якими ви стаєте. Люблю вас усім серцем. І щоб ми всі разом задули ще мільйони свічок», — написала Родрігес на своїй сторінці в Instagram, прикріпивши відео, як дітлахи смішно копіюють свого знаменитого тата.

Зазначимо, що Джорджина Родрігес любить самостійно влаштовувати свята для дітей Криштіану. Зокрема, на чотириріччя їхньої спільної доньки Алани-Мартини вона організувала грандіозне святкування, на якому батька замінив його колишній одноклубник по «Реалу» Марсело.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Криштіану Роналду заробив за минулий рік понад 100 млн доларів.

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