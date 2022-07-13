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Гроші

Українцям повернуть залишки сум пільг за комуналку, які не використані в опалювальний сезон: коли і як

11:34 13 липня 2022
Гривні

Протягом липня цього року «Ощадбанк» перерахує на рахунки отримувачів пільг на ЖКХ майже 410 мільйонів гривень, які не були використані протягом опалювального сезону 2021 — 2022 років.

Як повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, кошти отримають 325 тисяч українців.

За її сдлвами, регіональні органи соціального захисту перевірили суми залишків пільг, які були сформовані на облікових записах пільговиків станом на 01.06.2022. Наразі перевірку завершено і всю необхідну інформацію передано до «Ощадбанку».

Про перерахування коштів «Ощадбанк» повідомить, надіславши смс-повідомленнями або інформаційне повідомленнями через електронні засоби зв’язку (за наявності у банку інформації про номер мобільного телефону пільговика). Дізнатись про обсяг залишків коштів за своїм обліковим записом можна у персональному кабінеті на офіційному сайті «Ощадбанку».

У Мінсоцполітики додали, що якщо у пільговика немає відкритого рахунку в зазначеному банку, то це можна зробити, подавши відповідну заяву до «Ощадбанка» до грудня поточного року.

Нагадаємо, що деякі українці можуть тимчасово не платити за комунальні послуги. Йдеться про тих громадян, які не живуть вдома понад 30 днів і може довести це документально. Люди мають звернутися із заявою до постачальника послуг, а також додати хоча б один із наступних документів: довідку про проходження лікування;
довідку внутрішньо переміщеної особи; довідку, що свідчить про службу у ЗСУ.

Фото Pixabay

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