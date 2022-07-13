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Україна

Для українців, які «спізнилися», можуть продовжити безоплатне розмитнення авто: до Ради подано новий закон

12:51 13 липня 2022
авто

Попри те, що в Україні з 1 липня скасували пільги при ввезенні транспортних засобів з-за кордону, частина народних депутатів запропонувала продовжити безоплатне розмитнення авто тим, хто не встиг оформити машину до цієї дати.

Йдеться про автомобілі вартістю до 10 тисяч євро.

Нардеп Ігор Фріс у соцмережі повідомив, що відповідний законопроєкт уже внесений до Ради.

Пропонується дозволити розмитнити авто безоплатно українцям, які подали попередню митну декларацію до 1 липня, але розмитнити автомобілі вже не встигли через величезні черги.

За словами депутата, зараз на кордоні стоять люди, які придбали машини для себе, але не встигли оформити розмитнення. Він нагадав, що митні декларації діють 1 місяць, тобто по них ще можна легально розмитнити авто.

Нагадаємо, раніше депутати планували залишити нульове розмитнення автомобілів для учасників бойових дій та українців, які втратили машину через війну.

Фото Pixabay

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