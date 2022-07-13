Григорій Козловський: «З нетерпінням очікую на старт чемпіонату Української прем’єр-ліги»

Почесний президент футбольного клубу «Рух» (Львів) Григорій Козловський поділився своїми думками щодо старту нового сезону.

«З великою радістю прочитав інформацію від міністра спорту Вадима Гутцайта про те, що старт нового чемпіонату запланований на 23 серпня. По-перше, ми маємо вже конкретику. По-друге, ця дата є дуже символічною, адже український футбол повернеться на стадіони у день народження українського прапора і напередодні Дня Незалежності. Таким чином наша футбольна спільнота та вся країна демонструє усім нашу стійкість та непохитність. Попри усі спроби росії знищити нас, Україна була, є і буде. І все це завдяки героїзму наших воїнів, їхнім подвигам. Низький уклін кожному, бо завдяки їм ми продовжуємо будувати плани на майбутнє, в тому числі відновлювати спортивне життя в Україні», — сказав Козловський.

За його словами, це буде нелегкий сезон, але водночас він особливий.

«Наші футболісти гратимуть в Україні, і це єдине правильне рішення. Таким чином клуби продемонструють єдність з українським народом. На жаль, на стадіонах не буде вболівальників, тим не менше потрібно зробити усе можливе, аби українці мали змогу дивитися матчі по телебаченню чи в інтернеті. Попереду в нас багато приємних клопотів. З нетерпінням очікую на старт чемпіонату Української прем'єр-ліги», — підкреслив він.

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