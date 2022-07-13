У військових та поліцейських братимуть зразки ДНК: у МВС розповіли деталі

Заступник міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко повідомив, що на період воєнного стану військові та правоохоронці здаватимуть свої ДНК-дані.

За його словами, це пов'язане з ухваленням закону про державну реєстрацію геномної інформації людини.

«Є така норма, що на період дії воєнного стану відбираються зразки у військовослужбовців і у співробітників правоохоронних органів. Тобто у представників тих професій, серед яких ми маємо найбільші втрати через агресію рф», — зазначив він.

Дані не вносяться одразу в реєстр ДНК, а зберігаються в особових справах бійців. Їх братимуть лише тоді, коли є необхідність провести експертизу.

«Зважаючи на втрати, які ми на сьогодні маємо, необхідно ідентифікувати всіх наших загиблих. Це стосується і військових, і цивільних людей, які потраплять під обстріли, як, приміром, в місті Часів Яр», — сказав він.

Згідно із законом, є два види такої реєстрації: обов'язкова і добровільна. Для військових та правоохоронців вона обов'язкова, робиться коштом держави. Добровільна, яку можуть пройти усі охочі громадяни України та іноземці — платна.

Нагадаємо, що по Часовому Яру, що на Донеччині, рашисти завдали удар «Ураганами» у неділю, 10 липня. Була зруйнована п'ятиповерхівка, загинуло близько п'ятидесяти осіб, дев'ятьох вдалося врятувати з-під завалів співробітникам надзвичайної служби.

Фото Pixabay

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