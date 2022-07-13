36.40 / 37.39 36.40 / 37.57
Київ: +14
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

«Не бійтесь істерик»: як виховувати дитину в евакуації

20:20 13 липня 2022
дитина плаче

Діти зараз поводяться жахливо, і це нормальна реакція на ненормальну реальність. У нас часто немає сил, щоб адекватно реагувати на всі дитячі витівки. Ситуацію ускладнює те, що багато хто з нас зараз не в себе вдома. Навколо люди, яким можуть заважати крики та істерики дитини. Як виховувати дитину гуманно, коли не вистачає сил і постійно переживаєш, розповіла сімейна психологиня Марія Сичинська.

«Пам"ятайте, що у вас у пріорітеті має бути ваша дитина та її психічне здоров"я, а не те, «шо люди скажуть». Якщо поведінка дитини нестерпна, то причина не в дитині, а в тих умовах (зокрема, у вашому ставленні), в яких вона знаходиться. Тобто не треба карати й «виховувати» дитину. Треба змінити свій підхід! Щоб ваша дитина поводилась «пристойно», нею треба займатись. Гратись, обіймати, казати слова любові, розповідати цікаві історії і встановлювати рамки. Приберіть вже ґаджети. Досить заміняти ними себе цілими днями. Вже понад чотири місяці війна і вашим думкам «ну ще сьогодні хай подивиться, а завтра я вже приділятиму дитині час» пора втілитись у життя. Бо ґаджети понад дві години на добу гарантують проблеми з поведінкою.

Читайте також: «Їжа не повинна бути ні подарунком, ні покаранням»: лікар розповів, як змінити харчову поведінку у дітей

Не бійтесь істерик. Не притискайте емоції дитини, а працюйте з ними! Часто для встановлення дисципліни треба пережити декілька істерик, щоб дитина адаптувалась. Далі буде легше. Попередьте інших людей, що пару днів буде гучно, але ви все контролюєте й це потрібно для спокійного майбутнього. Хочете дисциплінувати дошкільня? Грайтесь з ним. Дитина має хотіти грати по ваших правилах у повсякденному житті. Тобто це має бути цікаво й приємно. Майже неможливо змусити дитину замовкнути силою. А якщо спробуєте, то ризикуєте зламати її характер. Заради чого?"

За словами психологині, якщо вам незручно за поведінку дитини, вибачтесь, але не пресуйте дитину. Бо це ви не справляєтесь. Поведінка дитини — відповідальність батьків, а не її.

Раніше психологи розповідали, як підтримати дитину, якщо її родичі на війні.

53

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Носить бороду та окуляри: «зниклого» Олега Винника знайшли у Вінниці

Носить бороду та окуляри: «зниклого» Олега Винника знайшли у Вінниці

сальдо

Колаборанта Сальдо, ймовірно, отруєно у Херсоні, він у важкому стані, — ЗМІ

місяць

Супермісяць 13 липня 2022 року: як залучити до своєї оселі гроші і що категорично не можна робити в цей день

Супермісяць

Супермісяць зіпсує сьогодні життя всім знакам зодіаку: гороскоп на 13 липня 2022 року

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.