«Не бійтесь істерик»: як виховувати дитину в евакуації

Діти зараз поводяться жахливо, і це нормальна реакція на ненормальну реальність. У нас часто немає сил, щоб адекватно реагувати на всі дитячі витівки. Ситуацію ускладнює те, що багато хто з нас зараз не в себе вдома. Навколо люди, яким можуть заважати крики та істерики дитини. Як виховувати дитину гуманно, коли не вистачає сил і постійно переживаєш, розповіла сімейна психологиня Марія Сичинська.

«Пам"ятайте, що у вас у пріорітеті має бути ваша дитина та її психічне здоров"я, а не те, «шо люди скажуть». Якщо поведінка дитини нестерпна, то причина не в дитині, а в тих умовах (зокрема, у вашому ставленні), в яких вона знаходиться. Тобто не треба карати й «виховувати» дитину. Треба змінити свій підхід! Щоб ваша дитина поводилась «пристойно», нею треба займатись. Гратись, обіймати, казати слова любові, розповідати цікаві історії і встановлювати рамки. Приберіть вже ґаджети. Досить заміняти ними себе цілими днями. Вже понад чотири місяці війна і вашим думкам «ну ще сьогодні хай подивиться, а завтра я вже приділятиму дитині час» пора втілитись у життя. Бо ґаджети понад дві години на добу гарантують проблеми з поведінкою.

Не бійтесь істерик. Не притискайте емоції дитини, а працюйте з ними! Часто для встановлення дисципліни треба пережити декілька істерик, щоб дитина адаптувалась. Далі буде легше. Попередьте інших людей, що пару днів буде гучно, але ви все контролюєте й це потрібно для спокійного майбутнього. Хочете дисциплінувати дошкільня? Грайтесь з ним. Дитина має хотіти грати по ваших правилах у повсякденному житті. Тобто це має бути цікаво й приємно. Майже неможливо змусити дитину замовкнути силою. А якщо спробуєте, то ризикуєте зламати її характер. Заради чого?"

За словами психологині, якщо вам незручно за поведінку дитини, вибачтесь, але не пресуйте дитину. Бо це ви не справляєтесь. Поведінка дитини — відповідальність батьків, а не її.

Раніше психологи розповідали, як підтримати дитину, якщо її родичі на війні.

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