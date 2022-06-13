«Їжа не повинна бути ні подарунком, ні покаранням»: лікар розповів як змінити харчову поведінку у дітей

Дитячими психологами давно помічено, що відмовляються від їжі найчастіше діти тих батьків, які самі в дитинстві мали проблеми з харчуванням. Можливо, дитина їсть мало, уривками і не «по режиму», але найчастіше вона просто їсть менше, ніж того хочеться мамі чи

бабусі. Про помилки в формуванні харчової поведінки дітей розповів сімейний лікар Олег Мартинюк.

«Найголовніше — навчити дитину слухати себе. Якщо вона голодна, вона повинна вміти усвідомлювати це. Якщо наїлася — донести до мами, що вона сита. Не змушуйте дитину їсти і не шантажуйте її: краще поступитися, ніж в старшому віці розв'язувати проблеми у вигляді розладів харчової поведінки.

Коли дитині виповнюється 1,5−2 роки, батьки починають переживати щодо її харчування. В цей час дитина починає активно рухатися і не любить довго сидіти за столом. Пухкі немовлята зі складочками на ручках витягуються і худнуть, перетворюючись в рухливих малюків. Не переживайте: так відбувається з більшістю дітей цього віку.

Що ви не будете їсти? Правильно: те, що вам не подобається. Але будь-яке оцінне судження є суб'єктивним, тому те, що подобається вам, може не подобатися вашому малюкові — це нормально. Що можна зробити? З'ясуйте, що ж саме в супі не подобається. Наприклад, мало хто з дітей любить розварену моркву. Експериментуйте з подачею їжі, консистенцією.

А взагалі, думка «раз в день треба гаряченьке і рідке» досить популярна. Щоденне вживання супів і борщів абсолютно не обов'язкова річ з медичної точки зору.

Коли однорічна дитина під час їжі запускає руку в тарілку і розмазує кашу — це нормально. Дозвольте їй експериментувати з їжею, оскільки для неї це захопливе заняття. До того ж така поведінка, як правило, спостерігається недовго".

За словами лікаря, їжа не повинна бути ні подарунком, ні покаранням. Будь-яка харчова заборона («залишишся без солодкого!») зробить солодощі особливо привабливими.

Раніше дитяча психологиня Наталія Кушнірук пояснила, як треба говорити з дітьми про війну.

Фото: pixabay.com

72

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter