«Нелюдське ставлення» до підлеглих: що відомо про заступника командира рашистів, який став гарматним м’ясом

Днями ЗСУ знищили заступника командира 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії агресора Сергія Кенса, який у 2019−2021 роках здійснював злочинне командування 810-ю «севастопольською» бригадою морської піхоти рф. Про це повідомляє Асоціація інтеграції Криму.

«Раніше Кенс виконував обов’язки командира 33-ї окремої мотострілецької бригади Південного воєнного округу агресора із дислокацією у Майкопі. З 2017 року він був командиром 70-го мотострілецького полку 58-ї армії агресора того ж Південного округу росіян із дислокацією у чеченському місті Шалі. Кенс „засвітився“ у скандалі 2015 року, коли декілька солдатів-контрактників 33-ї бригади агресора залишили службу із скаргами на розкрадання керівництвом їх грошового забезпечення, „нелюдське ставлення“ до підлеглих та на примус до злочинного „відрядження“ в окупований Луганськ для участі в агресії проти України».

Отримавши «хлібну посаду» в окупованому Севастополі, Сергій Кенс засвітився у нових скандалах, пов’язаних не тільки з тотальними «нестатутними стосунками», але й із системою «обкладання даниною» рядових військових рф, що включала примус їх до розкрадання військового майна.

«20-та дивізія, куди Кенс був переведений з окупованого Севастополя, є заново сформованим у 2021 році воєнним з’єднанням агресора, яке було очевидно „відроджене“ Кремлем саме в рамках підготовки до масштабної агресії проти України».



Раніше повідомлялося, що ЗСУ потужним ударом знищили у Луганську військову частину та склад боєприпасів окупантів.

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