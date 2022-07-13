Сто сорокова доба повномасштабного російського військового вторгнення в Україну. На фронті ситуація суттєвих змін не зазнала, окупанти намагаються просуватися вперед, але безрезультатно, повідомили у Генштабі.

На Сіверському напрямку противник вживає заходів щодо посилення контррозвідувального режиму у прикордонних районах Курської області.

На Харківському напрямі окупанти основні зусилля зосереджують на недопущенні просування наших військ.



Вкотре ЗСУ відбили ворожий штурм у напрямку Дементіївки. На цей час противник поповнює запаси та намагається доукомплектувати підрозділи, які зазнали втрат особового складу та військової техніки.



На Слов'янському напрямі штурмові дії противника по Іванівці та Долині наші захисники успішно відбили та відігнали окупантів назад.



На Бахмутському напрямі всі спроби ворожих штурмових дій у напрямах Веселої Долини, Яковлівки та Вершини наші воїни точним вогнем припинили. Окупанти з втратами відійшли. Розвідку боєм у районі Покровського ворог теж бездарно провалив.



«Іноді втрати противника перевищують показники комплектування, що значно впливає на загальний морально-психологічний стан та стає причиною відмови особового складу у подальшій участі в бойових діях проти України. Доходить до того, що російське командування застосовує до підлеглих фізичне насильство», — йдеться у повідомленні.

«ФАКТИ» писали про те, що в російській армії збільшується кількість дезертирів. Повертати їх на позиції доручено співробітникам фсб росії.

92

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter