«Тату, чому вони хочуть нас вбити?»: Усик про те, чи повернеться після бою з Джошуа в Україну і чи піде на фронт

Чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Олександр Усик (19 перемог, 13 з них — нокаутом), який 20 серпня в Саудівській Аравії проведе бій-реванш за титули WBA Super, IBF, WBO та IBO з британцем Ентоні Джошуа (24 з перемоги, 22 них — нокаутом, 2 поразки) під назвою «Лють на Червоному морі», розповів про свої плани після поєдинку і про запитання дітей про війну, на яке у нього немає відповіді.

«Тату, чому вони хочуть нас вбити?» — запитують мене мої діти. І я не знаю, що їм сказати", — цитує Олександра Усика британське видання The Guardian.

«Зараз моя сім'я не в Україні, але багато моїх близьких друзів все ще залишаються в країні, — продовжує олімпійський чемпіон, до будинку котрого під Києвом у дні окупації навідалися рашисти. — Я зв'язуюся з ними щодня.

Цікавлюся їхніми справами, бо для мене дуже важливо, як вони почуваються, чи перебувають у безпечному місці. Я хочу жити в Україні і одразу після бою з Джошуа повернуся додому.

Ніхто не дозволить мені вирушити на фронт, проте багато моїх близьких друзів воюють на передовій. Я підтримую їх і завдяки поєдинку з Джошуа хочу принести трохи радості в їхню справу".

Нагадаємо, що у першому бою Джошуа — Усик у вересні минулого року українець переміг британця одноголосним рішенням суддів.

Олександр Усик після другого бою з Ентоні Джошуа повернеться до України

До речі, висловився Олександр Усик і про можливий поєдинок з непереможним володарем поясу WBС Тайсоном Ф'юрі, який вирубав у квітні Ділліана Уайта.

«Дай боже, щоб Ф'юрі був на моєму шляху до звання абсолютного чемпіона, — заявив українець. — Тайсон каже, що не хоче боксувати зі мною, бо я не його рівня чи ще щось. Він мене боїться. Ф'юрі хоче за бій 500 мільйонів доларів. Ха-ха-ха. Він жартує. 500 лямів? Хто йому дасть 500 лямів? Я теж хочу 500 мільйонів, і що?»

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Сергій Стаховський нещадно розкритикував Олександра Усика за майбутній реванш з Ентоні Джошуа.

Фото Instagram, Twitter Anthony Joshua

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