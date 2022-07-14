Батько кинувся в пекло і виніс на собі тіло сина: російські фашисти вбили бійця 93 бригади Дмитра Стасовського

У запеклих боях на Донеччині 13 липня загинув український захисник Дмитро Стасовський, який воював поруч з батьком Юрієм. І саме батько виніс тіло сина з-під вогню з поля бою. Цю історію розповів у мережі журналіст Юрій Бутусов.

Батько і син Стасовські

Відомо, що обидва чоловіки родом із Петриківки (Дніпропетровська область), і захищати Україну пішли добровольцями, разом воювали та пройшли не один бій у складі 93-ї механізованої бригади.

«Він сидить зараз, дивиться на небо, а поруч із ним син, і він не може заснути. Він згадує як ростив, як навчав, як воював поруч із сином. Вони вдвох. Але він вже один», — написав Бутусов.

За його даними, після похорону сина чоловік планує повернутися на фронт, як це вже робили до нього багато українських батьків. Так, киянин Сергій з позивним «Якуб», втратив на війні сина Віталія, який служив у полку «Азов» і героїчно загинув у Маріуполі 24 березня. Звістка про загибель сина застала чоловіка на Донеччині, де він воював з російськими фашистами під Горлівкою у складі окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.

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