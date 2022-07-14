Проект MedMobilityPoland та фонд «Свобода та Демократія» реалізовують програму фінансової допомоги для медиків з України, котрі приїхали до Польщі через війну. Виплати можуть покривати оплату оренди житла чи рахунків за комунальні послуги.

«Розмір допомоги становить 1500 злотих на місяць. Кошти виплачуються протягом 3-х місяців. З них можна покрити лише ті витрати, які були зроблені з травня по жовтень 2022 року включно, — повідомляє https://medmobilitypoland.com/wsparcie-finansowe. — Щодо умов, то необхідно бути медиком з України: лікарем; лікарем-стоматологом; медичною сестрою; фельдшером; працівником швидкої допомоги. Мати дозвіл міністра охорони здоров'я Польщі на роботу медиком у Польщі, скласти та підписати заяву про усвідомлення кримінальної відповідальності за надання неправдивої інформації, жити в цій країні, платити за оренду житла вчасно, мати відкритий рахунок у польському банку. При поданні документів на перший місяць слід надати пакет документів, серед яких заява, копії паспорта, дозволу від міністра охорони здоров'я, договору оренди житла у Польщі чи інший документ, що підтверджує проживання та оренду помешкання. Заявку та копії документів слід надіслати поштою на адресу: Fundacja Wolność i Demokracja, Al. Jerozolimskie 30 lok. 14, 00−024 Warszawa».

Ініціатори програми зазначають, що подання заяви не означає автоматичного призначення допомоги. Справжність документів перевірятимуть. Про результати відбору повідомлять листом на електронну пошту або передзвонять за номером телефону.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українських біженців у Польщі забезпечуватимуть житлом.

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