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Україна

Українських біженців у Польщі забезпечуватимуть житлом: що про це відомо

17:43 11 липня 2022
вдома

Українці, які змушені під час війни шукати притулку у Польщі, можуть отримати муніципальне житло у цій країні. Про це повідомила міністерка канцелярії польського уряду Агнешка Сцігай в інтерв'ю PAP.

За її інформацією, польський уряд пропонує забезпечити українців недорогим муніципальним житлом на 5−6 років. Квартири підшукуватимуть за межами мегаполісів у районах, де вони найдешевші та є найсильніший брак робочої сили.

За словами чиновниці, зараз більшість біженців залишається у великих містах, де немає варіантів дешевого житла.

Тому уряд доручив органам місцевого самоврядування шукати варіанти житла. Уряд допоможе з фінансуванням такого проєкту.

Сцігай зазначила, що протягом 5−6 років органами місцевого самоврядування буде надано можливість проживання на території невеликих міст. Крім того, біженцям допомагатимуть знайти роботу.

Проєкт відповідної міжвідомчої стратегії вже готується, уточнила Сцігай.

Нагадаємо, Польща прийняла найбільше біженців з України. Днями стало відомо, що ця країна надала українцям безоплатний доступ до медичної допомоги на всіх рівнях, якою користуються й поляки.

Фото з відкритих джерел

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