Намагалися «вивести» з бюджету 680 млн грн: у Держпродспоживслужбі розкрито масштабну корупційну схему

Співробітники Служби безпеки України викрили масштабну корупційну схему у Держпродспоживслужбі. Підозру отримали майже всі топ-керівники. Нагадаємо, днями СБУ передала до АРМА партію заарештованого майна більш ніж на 100 млн. гривень.

У спецслужбі повідомили, що керівництво Держпродспоживслужби намагалося створити підконтрольне підприємство, яке протягом 2022 року мало незаконно «освоїти» понад 650 млн грн з державного бюджету.

«Високопосадовці розрахували, що для старту роботи такого підприємства необхідно 2,5 млн грн. Для отримання зазначених коштів Держпродспоживслужба оголосила тендер на закупівлю послуг з розробки бази даних електронного державного реєстру кормових добавок. На це виділили 2,6 млн грн з державного бюджету», — повідомили правоохоронці.

Тендер виграла афілійована з держустановою фірма, яка у порівнянні з іншими учасниками тендерної процедури запропонувала найвищу ціну.

Кіберфахівці СБУ задокументували, що переможець «надав» Держпродспоживслужбі «готовий реєстр» вже через добу після укладання договору. За це з бюджету фірма отримала 2 млн. 313 тис. грн.

«Втім, ініційована СБУ перевірка показала, що зараз у Держпродспоживслужбі відсутня база даних електронного реєстру, а укладення зазначеного договору спричинило завдання збитків державі у розмірі 2 313 000 грн», — додали в СБУ.

Серед підозрюваних в. о. голови Держпродспоживслужби, заступник голови Держпродспоживслужби, директор фінансового департаменту, керівник сектору державних закупівель, в. о. директора одного з державних підприємств, керівник приватної компанії.

Наразі триває досудове розслідування для притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до скоєння злочину.

Раніше співробітники СБУ заарештували активи українських підприємств та банку, які належать російському мільярдеру.



Фото СБУ

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