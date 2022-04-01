Своїх собак не кинув і навіть ніс половину шляху: українцеві довелося заради порятунку добиратися 40 км пішки до Києва

Поки російська армія нещадно бомбардує українські міста, наші співгромадяни намагаються зберегти життя не лише кожній людині, а й кожному домашньому улюбленцю.

Про одну з таких чудових історій розповіли в організації UAnimals: вона — про мешканця Димера, якому заради порятунку довелося діставатися пішки 40 км до Києва.

При цьому він не тільки не покинув своїх двох собак, а навіть ніс їх на руках половину всього шляху.

«Міст, що з'єднує Димер із зовнішнім світом, був висаджений у повітря, а на тому боці стояв ворожий блокпост, де окупанти цинічно вирішували: кому залишитися, кому йти далі, а кому померти. Але чоловікові пощастило: він зміг вибратися. Проніс на руках через дерев'яну балку, яку поклали замість мосту, своїх собак і пройшов блокпост, також він допоміг перейти кільком жінкам і переніс ще одного пса», — розповідає дружина чоловіка — Марина.

Коли вона запитала його: «Як же ти прийшов?», чоловік відповів: «Уявляв, що я в комп'ютерній грі на рівні посиленої складності. Малював собі шлях у голові, ніс собак і йшов. Навіть намагався насолоджуватися прогулянкою і тим, що живий» .

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