«З дитинства мріяла служити в армії»: в Україні денацифікована перша дівчина-окупантка
В Україні ліквідували чергового представника «руського міра» — цього разу «вантажем 200» стала жінка.
Старший солдат Анастасія Савицька з Волгограда з дитинства мріяла служити в армії, тож вирушила в Україну вбивати. Про це пише офіцер ЗСУ Анатолій Штірліц.
За його словами, Савицька зробила "крок доброї волі" - офіційно "денацифікувалася та демілітаризувалася".
Схоже, Анастасія була першою жінкою, яка добровільно погодилася брати участь у ганебній "спецоперації" та знайшла в Україні свою смерть.
"По словах її родичів та друзів, служба в армії завжди була мрією Анастасії. Вона з дитинства мріяла служити в армії, з 18 років підписала контракт", - пише Штірліц.
Також Штірліц наводить дані ще про двох загарбників, яких також ліквідували в Україні. Це заступник командира 106 Тульської повітряно-десантної дивізії з озброєння полковник Максим Кудрін.
Та отримавший у травні 2022 року медаль «За відвагу (геноцид української нації)» капітан Сергій Ржавін. А чергова нагорода наздогнала його посмертно.
Нагадаємо, за час повномасштабного російського вторгнення в Україну втрати окупантів уже понад 37 500 осіб.
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