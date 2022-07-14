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«З дитинства мріяла служити в армії»: в Україні денацифікована перша дівчина-окупантка

17:10 14 липня 2022
рашитка

В Україні ліквідували чергового представника «руського міра» — цього разу «вантажем 200» стала жінка.

Старший солдат Анастасія Савицька з Волгограда з дитинства мріяла служити в армії, тож вирушила в Україну вбивати. Про це пише офіцер ЗСУ Анатолій Штірліц.

 


За його словами, Савицька зробила "крок доброї волі" - офіційно "денацифікувалася та демілітаризувалася".

Схоже, Анастасія була першою жінкою, яка добровільно погодилася брати участь у ганебній "спецоперації" та знайшла в Україні свою смерть.

"По словах її родичів та друзів, служба в армії завжди була мрією Анастасії. Вона з дитинства мріяла служити в армії, з 18 років підписала контракт", - пише Штірліц.

Також Штірліц наводить дані ще про двох загарбників, яких також ліквідували в Україні. Це заступник командира 106 Тульської повітряно-десантної дивізії з озброєння полковник Максим Кудрін.

 

Та отримавший у травні 2022 року медаль «За відвагу (геноцид української нації)» капітан Сергій Ржавін. А чергова нагорода наздогнала його посмертно.

Нагадаємо, за час повномасштабного російського вторгнення в Україну втрати окупантів уже понад 37 500 осіб.

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«З дитинства мріяла служити в армії»: в Україні денацифікована перша дівчина-окупантка

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