Здавала рашистам адреси учасників АТО та бійців тероборони: у Ворзелі під Києвом затримано зрадницю-путіністку

На Київщині співробітниками СБУ затримано зрадницю, яка «здавала» окупантам адреси помешкань учасників АТО та бійців територіальної оборони в селищі Ворзель на Київщині. Встановлено, що вона ж спільно з агресорами розграбовувала помешкання місцевих жителів. Про це повідомили в СБУ.

Ще одного ворожого поплічника контррозвідка викрила на приладобудівному підприємстві у Києві. За даними слідства, він поширював серед працівників заводу гасла на підтримку окупантів, виправдовував повномасштабне вторгнення в Україну. Його дії кваліфіковано як виправдовування, визнання правомірною збройної агресії російської федерації проти України та глорифікацію російських військовослужбовців (частина 1 статті 436−2 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування у цій справі здійснюється слідчими Головного управління Національної поліції в місті Києві за оперативного супроводження СБУ.

Наразі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури затриманому повідомлено про підозру.

Нагадаємо, напередодні СБУ також завершила досудове розслідування та передала до суду матеріали кримінального провадження стосовно затриманого агента ФСБ — помічника-консультанта народного депутата України, який інформував ворога про міжнародну співпрацю, внутрішньополітичний курс, зміцнення кордону з рф і проведення АТО/ООС на сході України і за це щомісячно одержував від російських спецслужб «винагороду — від 1,5 до 4 тисяч доларів.

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