Привласнив на ремонті теплових пунктів 8 млн грн: в Києві повідомили про підозру крупному чиновнику

Керівнику управління Шевченківської райдержадміністрації Києва повідомлено про підозру у службовій недбалості. Йдеться про кримінальне провадження за фактом заволодіння 8 млн грн, виділених на ремонт теплових пунктів у Шевченківському районі, повідомили у Київській міській прокуратурі.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, у 2020 році між Управлінням містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської РДА та низкою підприємств було укладено договори про капітальний ремонт (модернізацію) модульних теплових пунктів житлових будинків на території району.



Встановлено, що вартість устаткування, що поставляється, майже втричі перевищувала ціну даних модулів у постачальника — виробника продукції.



Проведеною під час слідства експертизою встановлено, що збитки через завищення вартості обладнання становлять понад 8 млн грн.



За результатами розслідування виконувачу обов'язків керівника згаданого управління повідомлено про підозру у службовій недбалості.



Раніше в рамках цього виробництва повідомлено про підозру двом керівникам підрядних підприємств та двом інженерам комунального підприємства. Їх звинувачують у присвоєння коштів та службовій підробці.



Нагадаємо, у Держпродспоживслужбі співробітники СБУ розкрили масштабну корупційну схему.

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