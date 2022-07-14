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Іноді має значення: у ПФУ пояснили, чи потрібно українцям бути офіційно працевлаштованими в момент звернення за призначенням пенсії

18:17 14 липня 2022
Пенсіонер

Деякі українці цікавляться, чи потрібно на момент звернення за призначенням пенсії мати офіційне працевлаштування, чи в цей момент допускається відсутність роботи.

У Пенсійному фонді України пояснили, що право на пенсію не залежить від факту роботи людини на час звернення за нею.

«Єдиний виняток — призначення пенсії за вислугу років. Така пенсія призначається та виплачується тільки при звільненні з роботи, яка дає право на отримання таких пенсійних виплат», — йдеться у повідомленні.

Також в установі роз'яснили, що пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, зайнятих на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності чи профпридатності до віку, що дає право на трудову пенсію.

Нагадаємо, раніше експерти припустили, що у зв'язку з війною в Україні можуть піти на вирівнювання пенсійних виплат — йдеться про те, щоб тимчасово відмовитися від виплати «особливих» пенсій колишнім прокурорам, суддям тощо.

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